Общият брой на заетите у нас през четвъртото тримесечие е 2 919 500

Общият брой на заетите у нас през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 2 919 500, от които 1 546 500 мъже и 1 373 000 жени. Относителният им дял от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.1%, като при мъжете този дял е 59.2%, а при жените – 47.5 на сто. Това отбелязват от Националния статистически институт. Сравнението с третото тримесечие показва намаление на работещите. В края на септември те са били 2 956 000.

В сектора на услугите работят най-много хора – 2 017 300 души, или 69.1% от заетите лица, в индустрията са 777 700 (26.6%), а в селското, горското и рибното стопанство – само 124 400 (4.3%).

По статус на заетостта 5.9% (170 900) са работодатели, 7.2% (209 300) – самостоятелно заети без наети, 86.8% (2 532 800) – наети, и 0.2% (6500) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 1 865 400 (73.7%) работят в частния сектор, а 667 300 (26.3%) – в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 63 500 човека, или 2.5% от наетите лица.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. заетостта в отделните възрастови групи показва, че

заетите на възраст 15 – 64 навършени години са 2 794 800 (1 478 400 мъже и 1 316 300 жени),

а коефициентът на заетост е 70.7% (73.9% за мъжете и 67.5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението между 15 и 29 навършени години е 33.8% (36.6% за мъжете и 30.8% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 76.8%, съответно 80.4% за мъжете и 73.2% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. коефициентът на заетост (20 – 64 навършени години) остава непроменен.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 656 400,

или 72.7% от населението в същата възрастова група (77.3% от мъжете и 68.3% от жените). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години се увеличава с 2.1 процентни пункта.

Икономическа неактивност

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 2 485 900, от които 1 011 900 (40.7%) са мъже и 1 474 000 (59.3%) – жени.

Икономически неактивните между 15 и 64 навършени години са 1 063 100 (469 100 мъже и 594 000 жени) и представляват 26.9% от населението в същата възрастова група (23.5% от мъжете и 30.4% от жените). От тях 42.2% са неактивни поради участие в образование или обучение.

Обезкуражените на възраст 15 – 64 навършени години (които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща работа) са 19 900, или 1.9% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.