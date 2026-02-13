РЕГИСТРИРАЙ СЕ
K-pop звездата от BTS, Jung Kook става глобален посланик на часовниците Hublot

Южнокорейската K-pop звезда Jung Kook стана глобален посланик на луксозната марка часовници Hublot точно преди дългоочакваното събиране на групата BTS с концерт на 21 март в Сеул.

Преди срещата си с часовник на Hublot през 2022 г. младежът не бил особено заинтересован от часовници, но след това се впечатлил от майсторството и уникалния стил на марката. На снимките, представящи новата му роля, K-pop звездата носи модела Big Bang Original Unico.

Главният изпълнителен директор на Hublot, Julien Tornare, го нарече „един от най-влиятелните артисти на своето поколение“, а самият Jung Kook отбелязва, че марката комбинира младежка енергия с усещане за вечност.

На 21 март той ще се събере с RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin и V за концерт в Сеул, след което групата ще започне световно турне и ще пусне документалния филм „BTS: The Return“ на 27 март. Jung Kook се присъединява към списъка с посланици на Hublot, включващ Daniel Arsham, Samuel Ross, Patrick Mahomes, Kylian Mbappé, Novak Djokovic и Usain Bolt.

