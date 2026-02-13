Парламентът ратифицира споразумението за железопътен тунел между България и Северна Македония

Народното събрание прие на първо и второ четене в рамките на едно заседание законопроекта за ратифициране на споразумението между правителствата на България и Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел. Документът е подписан на 6 ноември 2025 година в село Гюешево.

Споразумението е резултат от дългогодишните усилия на България за осъществяване на жп връзката между София и Скопие и представлява ключова стъпка към свързването на железопътните мрежи на двете държави. Проектът цели завършването на липсващия участък от Коридор VIII.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов подчерта, че отсечката от българска страна е едва 2,4 км – от гара Гюешево до държавната граница при Деве баир, но стратегическото му значение е много по-голямо. Той припомни, че първите метри от българска страна са били прокопани преди повече от 83 години, а сега строителството ще бъде възобновено.

Споразумението урежда ангажиментите на двете страни по изграждането на тунела в граничната зона, включително процедурите по възлагане на обществени поръчки за строителство и надзор. Предвижда се също да бъдат положени усилия за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ, като съоръжението трябва да отговаря на изискванията на Европейския съюз и НАТО за подобен тип инфраструктура.

В кратки срокове след влизането в сила на споразумението ще бъде изготвен предварителен график за подготовката и строителството на тунела, който ще бъде представен пред Европейската комисия и европейските финансови институции. Предвижда се създаването на смесен комитет, който да координира дейностите по изграждането, експлоатацията и поддръжката на съоръжението.