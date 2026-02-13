Тази седемминутна, Пилатес рутина е създадена да „събуди“ седалищните мускули и корема

Ако си с малко енергия, но все пак искаш да се раздвижиш, кратък Пилатес поток може да бъде много добър избор.

Никол Ернандес, съосновател на Pilates Pros и сертифициран Пилатес инструктор, да създаде нежна седемминутна рутина, която активира седалищните мускули и дълбоката коремна мускулатура, без да натоварва допълнително ставите.

Рутината се фокусира върху бавни, контролирани движения за изграждане на стабилност, подобряване на телесната осъзнатост и повторно свързване с дишането.

Изпробвай я в дни за възстановяване, след дълги периоди на седене или когато просто искаш бързо „рестартиране“. Лесна е за следване и изпълнение.

1. Котка–крава на четири опори

Видео: Никол Ернандес / Pilates Pros

Повторения: 8 Почивка: 15 сек.

Как се изпълнява:

Застани на ръце и колене, с длани под раменете и колене под таза.

Вдишай, като леко отпуснеш корема надолу и повдигнеш гърдите, удължавайки гръбнака.

Издишай, като подгънеш таза, извиеш гърба и приближиш брадичката към гърдите.

Продължи бавно, съчетавайки всяко движение с дишането.

Ползи: „Котка–крава е изпитано движение за свързване на дишането с движението и за мобилизиране на гръбнака“, казва Ернандес. „То ще ти помогне да намериш неутрална начална позиция, преди да активираш седалищните и коремните мускули.“

2. Отпъване назад със свито коляно

Видео: Никол Ернандес / Pilates Pros

Повторения: 10 на страна Почивка: 15 сек.

Как се изпълнява:

Остани на ръце и колене и леко активирай корема.

Свий десния крак, като стъпалото е флексирано, и с коляно под ъгъл 90° повдигни крака назад и нагоре, така че ходилото да сочи към тавана.

Спусни крака контролирано, без да извиваш кръста.

Дръж таза стабилен и погледа насочен надолу през цялото време.

Направи всички повторения на едната страна, след това смени.

Ползи: Ернандес избира това движение, защото „то натоварва седалищните мускули и учи на разгъване в тазобедрената става, без компенсиране през кръста“.

3. „Пожарен хидрант“

Видео: Никол Ернандес / Pilates Pros

Повторения: 10 на страна Почивка: 15 сек.

Как се изпълнява:

Остани на ръце и колене с леко активиран корем.

Свий десния крак на 90° и повдигни крака встрани.

Повдигай само толкова, колкото можеш, без да прехвърляш тежестта или да завърташ торса.

Задръж за момент, след което бавно спусни.

Направи всички повторения на едната страна, след това смени.

Ползи: „Пожарните хидранти“ са отлични за укрепване на външната част на ханша и за подобряване на стабилността на таза, което подпомага както корема, така и коленете.

4. Отпъване назад със свито коляно към „пожарен хидрант“

Видео: Никол Ернандес / Pilates Pros

Повторения: 10 на страна Почивка: 15 сек.

Как се изпълнява:

Остани на ръце и колене с леко активиран корем.

Свий десния крак на 90° и го повдигни назад и нагоре, така че ходилото да сочи към тавана.

Спусни контролирано, без да извиваш кръста.

След това повдигни същия крак встрани.

Задръж за момент и бавно спусни.

Движи се бавно, редувайки двете упражнения, и избягвай прехвърляне на тежестта през торса.

Направи всички повторения на едната страна, след това смени.

Ползи: „Това движение комбинира разгъване и отвеждане в тазобедрената става, за да предизвика баланса, координацията и дълбоката стабилност на корема“, казва Ернандес.

