Енергийното сътрудничество между България и Азербайджан обсъдиха президентите на двете страни

Задълбочаване на енергийното сътрудничество между България и Азербайджан обсъдиха българският президент Илияна Йотова и азербайджанският ѝ колега Илхам Алиев. Двамата проведоха среща в рамките на 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността, съобщиха от пресслужбата на президенството.

Президентът Алиев изтъкна стратегическата роля на България не само като получател на енергийни доставки, но и като транзитна страна за Европа.

Българският държавен глава подчерта, че сред основните послания на Мюнхенската конференция по сигурността е именно постигането на енергийна независимост на Европа. Илияна Йотова посочи необходимостта от активно участие на азербайджанската страна в изграждането на необходимата енергийна инфраструктура в Европа.

„За България е важно участието в два ключови проекта –

„Solidarity Ring”, който да доставя газ от Азербайджан през България до Румъния, Словакия и Унгария, както и „Зелен енергиен коридор Каспийско море – Черно море – Европа“, заяви българският президент. Тя посочи голямата роля на България в енергийната сигурност на Европа заради ключовото ѝ географско положение – транзитна страна за Източна и Централна Европа, а и заради повишения интерес към Черно море. Йотова изтъкна интереса на Азербайджан за изграждане на мрежа от оптични кабели в Черно море.

На срещата президентът Йотова подчерта активното сътрудничество в областта на културата между България и Азербайджан, като посочи приноса на азербайджанската страна за реставрацията на историческия комплекс „Трапезица“, както и предстоящото реализиране на проекта за парк „Шуша“ във Велико Търново. Българският държавен глава благодари на азербайджанската страна за активната дейност за разпространението на българския език и култура в Азербайджан.

От началото на 2021 г. започнаха доставки на природен газ по договора между „Булгаргаз“ и SOCAR

(Държавна петролна компания на Азербайджан). През 2023 г. двете компании подписаха дългосрочно споразумение, което гарантира доставки на природен газ от Азербайджан за България. Чрез този договор се осигурява значителна част от годишното потребление на България (около 1 милиард кубични метра годишно), което покрива голяма част от нуждите на страната. Газът се доставя чрез интерконектора Гърция-България (IGB).