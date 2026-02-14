Цените на стоките по световните пазари се определяха от по-широко пазарно настроение

Цените на стоките тази седмица бяха обусловени от комбинация от облекчаващо се геополитическо напрежение, дисбаланс между търсене и предлагане, метеорологични рискове и по-широко пазарно настроение, насочено към намаляване на риска. Това отбелязват експретите на „Софийска стокова борса“.

Петролът се понижи от намаленото напрежение между САЩ и Иран, което свали рисковата премия, и рекордното свръхпредлагане с прогнози за над 3,7 милиона барела на ден през 2026 г. според IEA (Международна енергийна агенция).

При пшеницата цените се повишиха поради покриване на къси позиции и заплахи от студено време за зимната реколта на Русия и солидни експортни продажби от Съединените щати. Данни от САЩ, като прогнозите за WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) и износа, доведоха до движения в селското стопанство, докато бенчмарковете на ЕС (Euronext) показаха по-слаба пшеница при големи потоци в Черно море. В световен мащаб настроенията за избягване на риска от страна на акциите и промените в търговската политика засилиха волатилността.

Европейският петрол сорт „Брент“ се търгуваше на борсата ICE в диапазона 67-70 долара за барел.

Американският суров петрол WTI и тази седмица на борсата CME беше на цени около 62-65 долара за барел, а референтната кошница на петрол на ОПЕК около 67-69 долара за барел.

Цените на мартенските фючърси на хлебната пшеница в САЩ (CME) се търгуваха на цени от 194-203 долара за тон, докато в Европа (Euronext) цената им се движеше около 225-228 долара за тон.

Търговията с фючърси на царевица премина сравнително спокойно при нива от 168-170 долара за тон в САЩ (CME) и 224-226 долара в Европа (Euronext).

Фючърсите на захарта в САЩ остават с около 30% по-ниски на годишна база и почти с 10% по-ниски за месеца. На борсата ICE суровата захар в Ню Йорк се търгуваше на нива 303-316 долара за тон, а рафинираната в Лондон падна от 405 на 376 долара за тон.

Цветните метали на Лондонската борса за метали (LME) показаха смесено представяне

тази седмица като цените на медта и алуминият намаляха на фона на настроенията за избягване на риск, докато калаят и никелът се задържаха по-стабилни. Цените за незабавна доставка варираха, както следва: алуминий между 3083 и 3117 долара за тон, мед 12 980 – 13 172 долара за тон, цинк 3325 – 3396 долара за тон, никел 16 980 – 17 465 долара за тон, олово 1903 – 1949 долара за тон, калай 47 975 – 49 500 долара за тон.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ отново се раздвижи

и търговците достигнаха до съгласие относно равновесните пазарни цени. Хлебна пшеница се продаде в диапазон 265 – 270 евро за тон (518,29 – 528,07 лева за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начална цена от 173,84 евро за тон (340 лева за тон ).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Продължава предлагането на консерви зелен грах на 1,89 евро за килограм (3,69 лева за килограм) и зелен фасул на 1,13 евро за килограм (2,21 лева за килограм).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше в съответствие със сезона за газ пропан бутан на 462,50 евро за хиляда литра (904,57 лева за хиляда литра), за гориво за отопление на 1028,47 евро за хиляда литра (2011,51 лева за хиляда литра) и за газьол за ПКЦ на 1025,85 евро за хиляда литра (2006,39 лева за хиляда литра). В групата на химикалите се изкупуваха моторни масла, антифриз и литиева грес.