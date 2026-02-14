Китай ще премахне тарифите за стоки от 53 африкански държави от 1 май

Китайският президент Си Дзинпин обяви премахването на тарифите за стоки от 53 африкански държави, с които страната поддържа дипломатически отношения, считано от 1 май. Председателят на Африканския съюз Жоао Лоуренсу и председателят на Комисията на Африканския съюз Махамуд Али Юсуф са поздравили китайския ръководител по случай предстоящата лунна Година на Червения кон.

Си Дзинпин също така обеща да оптимизира „зеления канал“ за стоки от Африка. „Тези нови мерки от страна на Китай ще създадат нови възможности за развитието на страните от африканския континент и осъществяването на китайско-африканската мечта за модернизация“, обясни китайският лидер.

Според Главната митническа администрация на Китайската народна република, търговията на Китай с африканските държави се е увеличила със 17,7% през 2025 г., достигайки 348,05 милиарда долара. Износът от Китай се е увеличил с 25,8% до 225,03 милиарда долара.0 Вносът от Африка е нараснал до 123,02 милиарда долара (ръст от 5,4%).

Африканският съюз е международна организация, обединяваща 55 държави от Африка. Основана на 9 юли 2002 година, тя е правоприемник на Организацията за африканско единство. На 18-ата среща на Г-20, проведена в Делхи, Африканският съюз е приет като член на Г-20, подобно на Европейския съюз.