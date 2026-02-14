РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Италия ще се присъедини към Съвета за мир като наблюдател, обяви Джорджа Мелони

Джорджа Мелони

Италианският премиер Джорджия Мелони обяви, че Италия ще се присъедини към Съвета за мир на президента Тръмп за решаване на конфликта в ивицата Газа като наблюдател.

„Получихме покана като наблюдател и смятаме това за добро решение, предвид проблемите с нашата конституция, които ни попречиха да се присъединим към Съвета за мир. Ще приемем тази покана за участие като страна наблюдател“, каза тя пред репортери в Адис Абеба, където проведе втората среща на върха Италия-Африка предния ден и участва в заседание на Асамблеята на държавните и правителствените ръководители на Африканския съюз.

Тя уточни, че

решение за нивото на представителство все още не е взето.

Според вестник Il Messaggero, италианският премиер може да участва в заседание на Съвета за мир във Вашингтон на 19 февруари.

На 22 януари представители на 19 държави подписаха Хартата на Съвета за мир,

създаден като част от мирния процес в ивицата Газа, в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. Вашингтон обяви, че и други държави са се присъединили към организацията. 

Съветът за мир беше създаден в съответствие със споразумение между Израел и радикалното палестинско движение Хамас за управление на Газа, но се очаква да работи и за предотвратяване и разрешаване на конфликти в други региони.

Италия получи покана, но не се присъедини към Съвета,

позовавайки се на несъответствия в устава си с някои конституционни разпоредби относно равенството на суверенитета.

Множество европейски страни съзират в създаването на Съвета опит за подкопаване на ООН и отказаха да се присъединят. Двадесет и шест страни обаче станаха членове на новия орган, като България и Унгария са единствените страни от ЕС в него.

