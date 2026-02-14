Великобритания ще засили ядреното сътрудничество с Франция

В продължение на десетилетия Великобритания беше единствената ядрена сила в Европа, ангажирана с използването на своите възпиращи сили за защита на всички членове на НАТО, заяви британският премиер Киър Стармър. Той обяви, че Лондон ще засили сътрудничеството с Париж в тази област.

Премиерът Стармър повдигна този въпрос по време на речта си на Конференцията по сигурност в Мюнхен. „Засилваме ядреното си сътрудничество с Франция. Всеки противник трябва да разбере, че в случай на криза може да се изправи срещу нашата обединена сила“, отбеляза премиерът.

Ден преди това германският канцлер Фридрих Мерц обяви на конференцията, че е започнал разговори с френския президент Еманюел Макрон за създаването на ядрена възпиращ сила в Европа. Източници на Bloomberg съобщиха, че за първи път от Студената война европейските страни обсъждат създаването на собствена система за ядрена отбрана.

Според агенцията, Франция и Великобритания заедно имат приблизително 400 разположени бойни глави, докато САЩ имат 1670, а Русия – 1674.