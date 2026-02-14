Денят по диагонал – 14 февруари 2026 г.

Важните задачи в следващия парламент могат да се решат не само с коалиционно мнозинство, а и с програмно правителство, посочва Александър Маринов. Ако партията на Радев спечели изборите, на нея ще й трябва широко мнозинство, за да реши големите проблеми на деня – изборния кодекс, съдебната система. За целта ще са нужни компромиси – с кого, за какво.

Според Ботьо Ботев, случаят „Петрохан“, при който загинаха шестима души, е без аналог в световен мащаб от гледна точка на криминалистиката. Макар фактологията да е изяснена до голяма степен, личността на Ивайло Калушев, известен като „Ламата“, остава обект на задълбочен анализ. „Той притежава тези качества да комуникира, да влиза под кожата на хората, които са му необходими”, подчертава криминалистът. Калушев е имал „сериозни психологически отклонения”, които обаче са били съчетани с висок интелект.

Заплащането на шефовете на най-големите британски банки скочи до най-високото си ниво от повече от десетилетие, тъй като банковите печалби и цените на акциите вървят нагоре, а министрите облекчават правилата за възнагражденията.

Оставям на следващия министър изключително много свършена работа в пътния сектор, водоснабдяването и проектите на общините. Това заяви министърът на регоналното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той подчерта, че основен фокус в работата на правителството са били общините и посочи мащабната инвестиционна програма за инфрастурктурни обекти, които са били разплатени и продълават плащанията от настоящото правителство.

Киев твърди, че новата кредитна програма на Украйна ще бъде обсъдена с Международния валутен фонд през следващите седмици без никакви така наречени „предварителни действия“, като например данъчни промени, които украинското правителство е трябвало да предприеме този месец. Украинските министри работели в тясно сътрудничество с експертите на Фонда за облекчаване на условията за страната.