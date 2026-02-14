Делегациите на САЩ и Иран ще се срещнат в Женева на 17 февруари

Представители на САЩ и Иран ще проведат ядрени преговори в Женева на 17 февруари, съобщи журналистът на Axios Барак Равид в социалната медийна платформа X. Източници на Ройтерс също съобщиха за планираната среща на две делегации. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър ще представляват САЩ на преговорите.

Предишният кръг от преговори между Вашингтон и Техеран се проведе на 6 февруари в Оман. Иранското външно министерство заяви, че страната е отворена за дипломатическо уреждане на ядрената програма, но при условие за справедливост и баланс на интересите. Турското външно министерство твърди, че правителството на САЩ е готово на компромис с Иран по отношение на обогатяването на уран.

Вашингтон предпочита сделка с Техеран по ядрената му програма пред военен сценарий.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви това в интервю за Bloomberg.

Според държавния секретар, Съединените щати трябва да имат достатъчен боен потенциал в Близкия изток, за да „противодействат“ на Иран, който според американската администрация „никога не би трябвало да има способността да се сдобие с ядрени оръжия“.