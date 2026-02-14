Според криминалистът Ботьо Ботев случаят „Петрохан“ тепърва ще бъде обект на изследване

Според Ботьо Ботев, случаят „Петрохан“, при който загинаха шестима души, е без аналог в световен мащаб от гледна точка на криминалистиката. Бившият шеф на отдел „Убийства“ в МВР каза това в предаването „Събуди се” по NOVA.

Той посочи, че макар фактологията да е изяснена до голяма степен, личността на Ивайло Калушев, известен като „Ламата“, остава обект на задълбочен анализ. „Той притежава тези качества да комуникира, да влиза под кожата на хората, които са му необходими”, подчерта криминалистът. Ботев отбеляза, че Калушев е имал „сериозни психологически отклонения”, които обаче са били съчетани с висок интелект.

По думите на Ботев е имало основания за „оперативен интерес” към него от службите за сигурност, особено след завръщането му от чужбина. Според него е била направена „неправилна или неточна оценка на качествата на този човек” от страна на институциите, което му е позволило да влияе на хората около себе си, включително и на представители на службите.

Ботев отбеляза и някои специфични детайли в престъплението

като подреждането на три от телата в редица, което по думите му напомня на ритуал. Той подчерта и противоречието в действията на извършителя – подпалването на вилата, което неизбежно привлича вниманието на околните. „Кой извършител ще убива и ще пали дома, който евентуално ще бъде забелязан от граждани? Това е несъвместимо с практиката на преките извършители”, коментира криминалистът.

Ботьо Ботев обърна внимание и на поведението на близките на жертвите. Той посочи примера с бащата на едно от децата, който в телевизионни интервюта е изразявал пълно доверие към Калушев. „Това е въпрос на психология – извратена. Този човек е бил способен да омайва хората около себе си, да ги подчинява”, отбеляза той.

Според Ботев, трагедията не е можела да бъде предотвратена предвид направените оценки за личността на Калушев до този момент. Той подчерта, че случаят тепърва ще бъде обект на изследване от различни научни области, включително криминалистика и психология, поради своята комплексност и нетипичност.