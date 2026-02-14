МВФ е смекчил ключовите си условия за нов заем за 8.1 млрд. долара за Украйна, твърди Киев

Киев твърди, че новата кредитна програма на Украйна ще бъде обсъдена с Международния валутен фонд (МВФ) през следващите седмици без никакви така наречени „предварителни действия“, като например данъчни промени, които украинското правителство е трябвало да предприеме този месец. Украинските министри работели в тясно сътрудничество с експертите на Фонда за облекчаване на условията за страната.

Бордът на международния кредитор може да одобри нов четиригодишен заем от 8.1 милиарда долара за разкъсваната от война страна по време на следващото си заседание в края на февруари, съобщила премиерът Юлия Свириденко пред репортери в украинската столица в късните вечерни часове на 13 февруари.

След като решението бъде взето, Украйна не само ще получи финансова помощ от МВФ, но и ще отключи европейско финансиране от около 90 милиарда евро за следващите две години, което е необходимо, за да се поддържа както икономиката, така и отбраната на страната.

„Програмата на МВФ е от решаващо значение за Украйна. Фондът всъщност е котва за цялата архитектура на международното финансиране: ако няма програма, това създава пречка за финансиране от Европейския съюз“, казала Свириденко.

Украйна и МВФ постигнаха споразумение на ниво експерти за нов 48-месечен пакет от финансиране в размер на 8.1 милиарда долара в края на ноември 2025 година. Ключовото условие на кредитора за одобрението му е да се повишат данъците на самонаетите лица, за да се увеличат приходите и да се намали сивата икономика, която се оценява на над 30% от икономическия продукт.

В тази връзка украинското министерство на финансите трябва да промени законопроекта, за да увеличи прага на приходите от ДДС, целейки четирикратнивероятния им ръст, за да облекчи тежестта върху малкия бизнес.

На тези данъчни мерки се противопоставят високопоставени украински служители, включително президента Володимир Зеленски и премиера Свириденко, които се опасяват от негативна обществена реакция. Киев настоява за отлагане на новия данък за самонаетите предприемачи до края на войната, както и на повишаването на прага, при който те биха започнали да плащат таксата.