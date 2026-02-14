14 февруари – Ден на виното и любовта

В най-новата българска празнична история 14 февруари съчетава традициите на Трифон Зарезан – Деня на лозаря и отбелязването на Деня на влюбените.

По предварителни данни на НСИ през 2025 година общо 20 506 са влюбените двойки в България, сключили граждански брак.

Потреблението на вино е 4.7 литра средно на човек по данни за 2024-а.

Общо 66 милиона литра вино са били произведени от винарните у нас през 2025 година.

В момента с производство на вино се занимават 365 винарни, съобщи инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното. По негови думи през миналата година има спад от 10-15 процента както на събраното грозде, така и на произведеното вино. Според инж. Коев последната година е била тежка от гледна точка на климатичните условия, но в регионите с добро напояване е имало хубаво грозде. Консумацията на вино в България на годишна база е 110-120 милиона литра и няма опасност от залежали количества. Данните показват, че само 10 процента е вносното вино. Българинът предпочита българското вино.

Трифон Зарезан (или Трифоновден) е християнски и фолклорен празник в чест на свети Трифон, мъченик от средата на III век. Един от популярните празници в традиционния български празничен календар, Трифон Зарезан е известен и с различни други наименования: Ден на лозаря, Свети Трифон, Зарезановден, Трифон Зарезоя (в Поморавието), Трифон Чипия (Котленско), Трифон Пияница (Охридско, Тетевенско). Св. Трифон е свързан със смяната на сезоните от зима към пролет. В традиционния български фолклор празникът Трифон Зарезан е свързан преди всичко с лозарството. Той е трудов обичай, свързан с първия стопански процес в годишния цикъл на обработка на лозата – пролетната ѝ резитба.

Имен ден е за хората с име Трифон и производните или сходно звучащи имена.

Трифоновден е смятан за празник и на винарите, соколарите, градинарите, бъчварите и кръчмарите, а самият Свети Трифон традиционно е считан и за техен покровител, а в старата църковна иконография, като патрон на лозарите, светецът понякога е изобразяван с косер (вид сърп) в ръка. Във фолклорната традиция Трифон Зарезан е първият от поредица последователни празници, наричани Трифунци – Трифоновден (1 февруари), Сретение Господне (2 февруари) и Свети Симеон (3 февруари). Тези празници се свързват с вълците, които се чифтосват по това време, като се извършват определени ритуали – не се използват ножици (за да не стоят затворени челюстите на вълците през годината) и не се върши никаква работа (който работи в тези дни, привлича върху себе си нападения на вълци).

Свети Валентин е християнски празник в памет на свещеномъченика Валентин Римски, отбелязван от православните църкви на 6 юли, а от католическата църква на 14 февруари. През XIV век в Западна Европа 14 февруари започва да се свързва с романтиката и днес празникът е популярен преди всичко като Ден на любовта.

На тази дата двойките изразяват любовта си един към друг, като си изпращат поздравителни картички и подаръци със стилизирана форма на сърце. Традиционно се празнува в англоговорещите страни (Valentine’s Day) и някои страни от Южна Америка (като „Празник на любовта и приятелството“). След 90-те години на ХХ век добива известност и на други места (предимно от Третия свят), основно от рекламни кампании на производители на цветя и сладкарски продукти.

В Бразилия на 12 юни се празнува т.нар. Ден на влюбените (на португалски: Dia dos Namorados), като по същество той е идентичен на празника на Св. Валентин – има размяна на подаръци (шоколад, картички), а на жените се подаряват букети цветя. Празникът се провежда ден преди този на Свети Антоний от Падуа (в португалоезичните страни познат още като Свети Антоний Лисабонски/от Лисабон), смятан за покровител на брака.