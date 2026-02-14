През четвъртото тримесечие броят на наетите у нас е намалял с 12 500 човека и достига 2.4 млн. души

Броят на наетите по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2025 г. намалява с 12 500, или с 0.5% спрямо края на септември, като достига 2.34 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Най-голямо намаление има в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.3%, в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 5.0%, и в „Операции с недвижими имоти“ – с 3.2 на сто.

Най-голямо увеличение на броя наети лица по трудово и служебно правоотношение – с 1.3%, е отчетено при дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

В края на декември миналата година в сравнение с 2024 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 29 300, или с 1.3 на сто. Най-голямо е увеличението в икономическите дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 11 700, „Строителство“ – с 5600, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 5100 човека.

В същото време най-голямо намаление има в „Преработваща промишленост“ – със 7600 човека, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 1600. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 5.8%, „Култура, спорт и развлечения“ с 5.1%, и в „Други дейности“ – с 4.9 на сто. Най-голямо намаление е регистрирано при „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 2.5%, и при „Добивна промишленост“ – с 2.2 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2025 г. е 2641 лв.,

за ноември – 2654 лв., и за декември – 2741 лева.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата e 2678 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие с 5.1 процента. Икономическите дейности, в които има най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 13%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 8.5%, и „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.9 процента.