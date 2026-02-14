Делян Добрев напуска ГЕРБ

Едно от знаковите имена в ГЕРБ – Делян Добрев, който в последния парламент оглавяваше бюджетната комисия, напуска партията. Информацията беше потвърдена пред обществената телевизия от пиар експерта Диана Дамянова, която се позова на свои източници. По неофициални данни Добрев възнамерява изцяло да се оттегли от политиката след близо две десетилетия активна дейност. Новината беше разпространена и от „Би Ти Ви“, но засега няма лично потвърждение от него.

Делян Добрев е български икономист и политик, дългогодишен народен представител от ГЕРБ, бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на Бойко Борисов (2012–2013). Той е избран за първи път в 41‑ото Народно събрание през 2009 г. и оттогава последователно е бил част от парламентарната група на партията. Заемал е ключови позиции в парламента, включително председател на Комисията по енергетика и член на Комисията по бюджет и финанси. През 2017 г. беше замесен в скандала „Кумгейт“, но въпреки това продължи политическата си кариера. През 2024 г. беше номиниран за министър на енергетиката в проектокабинета на ГЕРБ-СДС.

Политическият анализатор Илиян Василев коментира във „Фейсбук“, че ако напускането се потвърди, то би било не просто личен избор, а сигнал за сериозни вътрешни проблеми в партията. По думите му Добрев е имал собствено влияние и кръг от поддръжници, а евентуалната му замяна с фигури като Костадин Ангелов и Деница Сачева трудно може да се възприеме като стратегическо укрепване в предизборна обстановка.