Шефовете на британски банки са получили 29 млн. паунда през 2025-а и са орязали 300 клона

Заплащането на шефовете на най-големите британски банки скочи до най-високото си ниво от повече от десетилетие, тъй като банковите печалби и цените на акциите вървят нагоре, а министрите облекчават правилата за възнагражденията.

Чарли Нън – главен изпълнителен директор на „Лойдс банкинг груп“ (която включва „Лойдс банк“, „Халифакс“ и „Банк ъф Скотланд“) – е получил 7.4 млн. паунда през 2025-а – с 20% повече от 2024-а и най-високата сума, изплатена от кредитора за последните повече от 10 години. През 2015 г. предшественикът на Нън – Антонио Хорта-Осорио, е получил 8.7 милиона паунда. Банковата група е реализирала 12% ръст на печалбата си през 2025-а и е закрила 218 клона, като нови 158 чакат реда си през 2026-а. Акциите на групата са прибавили 56% към пазарната си оценка през последните 12 месеца.

Британският конкурент „НатУест“ посочи в огласените си на 13 февруари годишни резултати, че е платил на главния изпълнителен директор Пол Туейт 6.6 млн. паунда миналата година след 4.9 млн. паунда през 2024-а. Това го прави най-добре платения шеф на банката, откакто Стивън Хестър взе 7.7 милиона паунда през 2010 година. Високата сума на Туейт е обоснована от 25-процентния скок на банковата печалба преди облагането с данъци през 2025-а – до 7.7 млрд. паунда, с най-висок принос на поделенията за частни банкови услуги и за управление на лични състояния. Акциите на банката са поскъпнали с почти една трета през последната година. Кредиторът е затворил 105 регионални клона през 2025-а и още 30 ще паднат жертва през 2026-а.

Грандиозните възнаграждения станаха възможни след като регулаторите премахнаха голяма част от споразумението след финансовата криза, позволило на правителството да придобие значителни дялове в най-големите британски банки и да регулира по-строго заплащането на техните шефове. Съществува и междусекторен натиск за по-високи възнаграждения на ръководителите на компаниите от базовия британски борсов индекс FTSE 100 като част от усилията за привличане на висококвалифицирани и международно признати ръководители.

Според мозъчния тръст High Pay Centre, който проучва и анализира най-високите доходи, корпоративното управление и бизнес резултатите, средното заплащане на ръководителите от FTSE 100 е било в размер на рекордните 4.58 милиона паунда през 2024/25 година.

„НатУест“ стана отново изцяло частна банка през май 2025 г. – 17 години след спасителния план от данъкоплатците за 45.5 млрд. паунда, направил правителството най-големия й акционер. „Лойдс“ получи спасителен кредитен пакет от 20.3 млрд. паунда, даващ на държавата 43% дял, който беше изцяло продаден през 2017 годсина.

Главният изпълнителен диоректор на „Барклис“ Си Ес Венкатакришнан, също има увеличение на заплатата си от 11.6 млн. паунда през 2024-а до рекордните 15 млн. паунда през 2025-а. Банката не е ползвала пари на данъкоплатците, за да остане на повърхността. Тя е затворила 6 банкови клона през миналата година и обеща да обяви нови закривания през тази.

Банковият лидер „Ейч Ес Би Си“ все още не е обявил финансовите си резултати за 2025-а. Главният изпълнителен директор, Жорж Елхедери е получил 5.4 млн. паунда през 2024-а.

Министрите облекчиха нормативите за заплащането на банкерите, въведени след финансовата криза през 2008 г., в отговор на обществения гняв, че много от обвинените за срива са се отървали с големи обезщетения. Миналия октомври Органът за благоразумно регулиране на „Банк ъф Ингланд“ (PRA), който упражнява регулаторен контрол върху кредиторите на Острова, обяви, че ще намали от осем на четири години срока, след който висшите банкери ще могат да получат пълните си премии. Промените означават, че те ще могат да вземат част от допълнителните си възнаграждения в рамките на една година, вместо да чакат три години и освен това ще могат да получават дивиденти от бонуси, базирани на акции, докато те са отложени.

Службата за финансов контрол (FSA), която съвместно с PRA регулира банките, премахна също и около 70% от правилата си за заплащане от наръчника си, за да избегне дублиране.