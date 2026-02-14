Александър Маринов: Притеснително е спокойствието в лагера на статуквото (част 3)

Важните задачи в следващия парламент могат да се решат не само с коалиционно мнозинство, а и с програмно правителство, посочва Александър Маринов

Ако партията на Радев спечели изборите, на нея ще й трябва широко мнозинство, за да реши големите проблеми на деня – изборния кодекс, съдебната система. За целта ще са нужни компромиси – с кого, за какво. И най-важното – обществото се нуждае от доказателство, че мнозинството няма да бъде създадено от користни подбуди, а за постигане на обществено важни цели. Това може да се случи и без коалиция, с програмно правителство. Ако БСП с новото си ръководство влезе в парламента, възможностите за преборване на статуквото ще се повишат, но съм скептичен. Известна част от влиятелните хора в БСП ще работят за проекта на Радев, което допълнително ще отслаби партията.

Нямаме безнадеждна ситуация, нямаме мисия невъзможна – България наистина може. Може да почне постепенно да се нормализира. Трябва да се нормализира средата за производителен труд. Без производство на блага няма потребление. Това означава да се разхлаби хватката върху бизнеса, да се прекрати административния терор върху него по политически или корпоративни причини, да се опростят процедурите, да се спре фаворизирането на големи или изкуствено напомпани икономически структури.

От самото си създаване „България може“ поставя на първо място демографския проблем. И този проблем в икономиката не може да се реши чрез внос на работна ръка. Това означава дълъг хоризонт.

Не изключваме да ни бъде попречено да участваме в изборите чрез законни средства.

Не е важно какво искаме, важно е какво е необходимо, за да се случват нещата.

Държавата трябва да се отвоюва в най-буквалния смисъл на думата.

У хората трябва да се култивира реализъм на очакванията.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ политологът проф. Александър Маринов.

