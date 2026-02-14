Alibaba и Baidu са добавени към черния списък на Пентагона заради връзки с китайски военни

Alibaba Group Holding, Baidu и BYD бяха добавени към списък с компании, които Министерството на отбраната на САЩ смята за свързани с китайските военни. Според Bloomberg, акциите на Alibaba, търгувани на Нюйоркската фондова борса, паднаха с 5%, книжата на Baidu загубихаха с 4,5% от сотйността си, а тези на BYD – 2 процента.

Добавянето на Alibaba към списъка 1260H на Пентагона, така наречения черен списък на китайските компании, не води до преки правни последици. То обаче възпрепятства сътрудничеството със САЩ (държавните компании и организации, получаващи федерални средства, имат забрана да правят бизнес с такива компании), служи като предупреждение за инвеститорите и носи репутационни рискове.

Alibaba вече коментира решението на Пентагона. „Няма основание за добавяне на Alibaba към списъка 1260H.

„Alibaba не е китайска военна компания“,

заяви компанията, обещавайки да предприеме всички възможни правни действия срещу „опитовете за представяне на компанията в невярно положение“.

Списъкът 1260H беше публикуван за първи път през 2021 година.

В момента той включва над 130 компании, за които Пентагонът смята, че си сътрудничат с китайските военни. Те включват авиокомпании, строителни компании, производители на компютри, оператори на морски товарни превози и други.

Днес, наред с Alibaba, Baidu и BYD, списъкът включва и биотехнологичната компания WuXi AppTec и производителя на роботи с изкуствен интелект RoboSense Technology. Компанията за производство на чипове за памет YMTC също е в списъка.