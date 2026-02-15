Китай въвежда временен безвизов режим за Канада и Обединеното кралство от 17 февруари

Китай ще въведе безвизов режим за пътуване за притежателите на обикновени канадски и британски паспорти от 17 февруари 2026 година. Това беше обявено в изявление от официалния говорител на китайското Министерство на външните работи.

Гражданите на тези страни ще могат да влизат в Китай без виза за престой не повече от 30 дни. Това разрешение се отнася за пътувания с цел бизнес, туризъм, посещение на роднини и приятели, обмен и транзитно преминаване.

Тази нова политиката ще бъде в сила в пробен режим до 31 декември 2026 година.

От китайското министерство на външните работи отбелязват, че това решение е взето с цел допълнително опростяване на обмена между гражданите на трите страни и е в изпълнение на споразуменията, постигнати по време на посещенията на лидерите на Канада и Обединеното кралство – Марк Карни и Киър Стармър, в Китай.