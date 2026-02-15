До 2029 г. влакът трябва да стане предпочитан и точен транспорт, каза министър Караджов

Първите осезаеми промени за пътниците в българските железници ще започнат още през пролетта на тази година, като крайната цел е превръщането на влака в предпочитан и точен транспорт до 2029 година. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов в предаването „Събуди се” по Нова телевизия.

По думите му, от април започва навлизането на нов подвижен състав – влаковете. „До края на лятото ще имаме 34 нови влака, които ще тръгнат по основните дестинации в страната”, посочи той. Пълното обновяване, включващо общо 60 нови състава, се очаква да приключи до юни 2027 година.

За да бъдат обаче влаковете у нас точни и бързи,

трябва да приключат мащабните ремонти по над 40 участъка от железопътната мрежа.

Според неговите прогнози тези дейности ще завършат през 2029 година.

Голямата тема в българските железници е хроничното недофинансиране на сектора. Министър Караджов представи графики, според които субсидията в България в момента е между 5 и 6 евро на влак-километър, докато в Австрия тя е 16.7 евро. Реформата е започнала с подписването на новите договори за обществена услуга, предвижда субсидията да нарасне до 9 евро през 2027 година. Според него, това финансиране ще позволи не просто оцеляване, а инвестиции в комфорт, сигурност и по-високи възнаграждения за служителите.

Контролът върху цените остава в министерството.

Министър Караджов заяви, че цената на билетчето няма да се вдига рязко.

„Министърът е този, който има последната дума”, отбеляза той.

Министър Караджов в оставка даде висока оценка на „Български пощи” за справянето им с процеса по обмяна на валута през тази година. До момента през пощенските клонове са преминали над 186 милиона лева, а обслужените граждани са над 133 000, посочи той. И то без нито един сериозен проблем в общо 2300 станции, посочи Караджов.