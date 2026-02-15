Русия, САЩ и Украйна ще работят „без изтичане на информация“ от преговорите

Участниците в преговорите между Русия, САЩ и Украйна се споразумяха да работят „без изтичане на информация“. Заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин обяви това в интервю за ТАСС.

„Ще се въздържа от коментар относно хода и съдържанието на дискусиите, които се провеждат на това място“, каза Галузин.

Първият кръг от консултациите по сигурността се проведе на 23-24 януари в Абу Даби.

Руската делегация беше водена от Игор Костюков, началник на Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили. Вторият кръг се проведе на 4-5 февруари на същото място.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че следващата среща за украинското уреждане ще се проведе на 17-18 февруари в Женева в същия формат. Руската делегация ще бъде водена от помощника на президента Владимир Медински.

Рубио потвърди участието на Уиткоф и Къшнър в преговорите за Украйна

Преговорите между делегациите на САЩ, Русия и Украйна ще се проведат в Женева на 17 февруари, потвърди държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и предприемачът Джаред Къшнър ще участват в консултации между Русия, Съединените щати и Украйна във вторник.

„Постигнахме значителен напредък миналата седмица, но трябва да стигнем до окончателно решение.

Продължаваме да се опитваме. Нашите преговарящи, Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър, отделиха значително време за това и ще имат нови срещи по тази тема във вторник“, каза той в интервю за Bloomberg в кулоарите на Мюнхенската конференция за сигурност. „Вижте, ние ще продължим да правим всичко възможно, за да играем своята роля в прекратяването на тази война“, подчерта Марко Рубио

Държавният секретар на САЩ добави, че

броят на спорните въпроси в мирното уреждане в Украйна е намалял.

Работата по най-трудните теми обаче продължава. Марко Рубио посочи усилията на Вашингтон за прекратяване на военните действия.

Марко Рубио отбеляза и ефективността на тристранните преговори, проведени в Абу Даби. Първият кръг се проведе на 23-24 януари, а вторият – на 4-5 февруари. След втората среща Москва и Киев се споразумяха за размяна на 314 военнопленници. Руската делегация на преговорите беше водена от адмирал Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб.

Вашингтон иска да намери условия за уреждане на конфликта в Украйна, с които да се съгласят както Москва, така и Киев, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. „Искаме да намерим условия, с които да се съгласят както Украйна, така и Русия. Ще продължим да ги търсим“, каза той по време на реч на Конференцията по сигурност в Мюнхен.