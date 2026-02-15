От началото на годината Министерството на финансите привлече дълг за 450 млн. евро

Между 19 януари и 9 февруари, Министерството на финансите продаде държавни ценни книжа от три емисии облигации в евро. В тях беше привлечен дълг за общо 450 млн. евро, показват данните от Българската народна банка. Общият размер на подадените поръчки в търговете е 821 712 000 евро.

В трите аукциона участваха по 8 първични дилъри на държавни ценни книжа.

Министерството на финансите започна емисионната си програма през тази година, като пусна в обращение нова емисия двегодишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в евро, с падеж 21 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2.25 процента.

На първия за годината аукцион – 19 януари,

бяха пласирани успешно част от съкровищни облигации от емисия № BG 20 300 26 111/21.01.2026 г. за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 31 212 000 евро. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е в размер на 2.33 на сто.

Общият размер на подадените поръчки е достигнал 336 712 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 31 212 000 евро. Това съответства на коефициент на покритие от 2.24.

На 26 януари БНБ проведе аукцион за продажба на част от втора емисия № BG 20 301 26 119/28.01.2026 г.

(петгодишни лихвоносни съкровищни облигации*) с падеж 28 януари 2031 г., деноминирана в евро.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 21 120 000 евро, при среднопретеглена годишна доходност в размер на 2.94 процента.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 224 370 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 21 120 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1.50.

На 9 февруари Българската народна банка проведе трети аукцион

за продажба на част от нова емисия № BG 20 400 26 218/11.02.2026 г. (десетгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 11 февруари 2036 г., деноминирани в евро и с годишен лихвен купон от 3.50 процента.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 260 630 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 34 380 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1.74. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 102 базисни точки.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 34 380 000 евро при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3.84 процента.

Припомняме, че в тринадесет аукциона между 20 януари и 19 ноември миналата година Министерството на финансите е продавало държавни ценни книжа от две емисии облигации в лева.

В тях беше привлечен дълг за общо 3.3 млрд. лева.

Общият размер на подадените поръчки в търговете е 5 595 841 460.

В тези аукциони банките са придобили най-голям дял от предложените облигации. Сред участниците имаше и гаранционни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове и други инвеститори.