РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Първият реактор на АЕЦ „Аккую“ в Турция ще заработи през 2026 г.

аец аккую

Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар ​​потвърди плановете за пускане на първия блок на атомната електроцентрала „Аккую“ през 2026 година.

„Нашата цел е да започнем да произвеждаме енергия от първия реактор на „Аккую“ тази година и постепенно да пуснем в експлоатация останалите реактори. След пускането на всичките четири реактора ще покрием 10% от нуждите си от електроенергия от този източник“, цитира TRT думите на министър Байрактар. Според него, „строителството на първия блок на атомната електроцентрала „Аккую“ е завършено на 99 процента.“

Говорейки за плановете за изграждане на още две атомни електроцентрали в Синоп и Тракия, министър Байрактар ​​заяви, че

с завършването на тези проекти „Турция ще се превърне в страна със значителен ядрен капацитет“.

АЕЦ „Аккую“ е първата атомна електроцентрала в Турция, изградена от държавната корпорация „Росатом“. Проектът за тази АЕЦ включва четири енергийни блока с реактори ВВЕР Gen 3+, проектирани по руски проект. Всеки блок ще има капацитет от 1200 MW. АЕЦ „Аккую“ е първият проект в световната ядрена индустрия, реализиран по модела „Изграждане-Притежаване-Експлоатация“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.