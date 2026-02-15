РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Пентагонът може да прекрати връзките си с разработчика на системи с ИИ Anthropic

Тръмп планира да разположи 1000 военнослужещи в Луизиана за опазване на реда

Министерството на отбраната на САЩ може да прекрати партньорството си с Anthropic, американска компания, която разработва системи с изкуствен интелект (ИИ), защото тя изисква да се ограничи използването на нейните разработки за наблюдение и разработване на оръжия, съобщи Axios.

Според източник от администрацията във Вашингтон, „Пентагонът обмисля прекъсване на връзките си с Anthropic, тъй като компанията настоява да запази ограниченията върху военната употреба на нейните модели“. Както изяснява изданието, ведомството търси разрешение от компаниите с изкуствен интелект, които си сътрудничат с него, да използват техните разработки „за всички законни цели“. Пентагонът определя тези цели като военни операции и събиране на разузнавателна информация.

Anthropic не е съгласна с тези условия. По-конкретно,

тя изисква системите, които разработва, да не се използват за „масово наблюдение на американци“

или за експлоатация на „напълно автономни оръжия“.

Преговорите между представители на ведомството и Anthropic не дадоха резултати.

Източник заяви пред портала, че Пентагонът „разглежда всички варианти“, включително пълно прекъсване на връзките с компанията. Както изданието уточнява, това би създало трудности за американските военни, които, по-специално, активно използват модела Claude AI на Anthropic. Този модел е първият, получил достъп до класифицирани американски военни мрежи, уточни порталът. През лятото на 2025 г. Пентагонът подписа договор за 200 милиона долара с Anthropic.

Както The Wall Street Journal съобщи на 13 февруари, позовавайки се на източници, Пентагонът е използвал Claude по време на операцията по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро въпреки забраната на Anthropic за използване на тази технология за улесняване на насилието.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.