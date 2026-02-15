Пентагонът може да прекрати връзките си с разработчика на системи с ИИ Anthropic

Министерството на отбраната на САЩ може да прекрати партньорството си с Anthropic, американска компания, която разработва системи с изкуствен интелект (ИИ), защото тя изисква да се ограничи използването на нейните разработки за наблюдение и разработване на оръжия, съобщи Axios.

Според източник от администрацията във Вашингтон, „Пентагонът обмисля прекъсване на връзките си с Anthropic, тъй като компанията настоява да запази ограниченията върху военната употреба на нейните модели“. Както изяснява изданието, ведомството търси разрешение от компаниите с изкуствен интелект, които си сътрудничат с него, да използват техните разработки „за всички законни цели“. Пентагонът определя тези цели като военни операции и събиране на разузнавателна информация.

Anthropic не е съгласна с тези условия. По-конкретно,

тя изисква системите, които разработва, да не се използват за „масово наблюдение на американци“

или за експлоатация на „напълно автономни оръжия“.

Преговорите между представители на ведомството и Anthropic не дадоха резултати.

Източник заяви пред портала, че Пентагонът „разглежда всички варианти“, включително пълно прекъсване на връзките с компанията. Както изданието уточнява, това би създало трудности за американските военни, които, по-специално, активно използват модела Claude AI на Anthropic. Този модел е първият, получил достъп до класифицирани американски военни мрежи, уточни порталът. През лятото на 2025 г. Пентагонът подписа договор за 200 милиона долара с Anthropic.

Както The Wall Street Journal съобщи на 13 февруари, позовавайки се на източници, Пентагонът е използвал Claude по време на операцията по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро въпреки забраната на Anthropic за използване на тази технология за улесняване на насилието.