Към момента Делян Добрев не е депозирал оставка за напускане на ГЕРБ, каза Костадин Ангелов

Към настоящия момент господин Делян Добрев не е депозирал оставка за излизане от ГЕРБ. Ако направи това, това ще бъде един личен акт, който не трябва да бъде повод за никакъв вид политически спекулации. Така заместник-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов коментира медийни публикации, че депутатът от ГЕРБ Делян Добрев може да подаде оставка от партията, съобщава БНТ.

„До нас в момента такава информация не е стигнала. Господин Добрев е един политик, който е от ярките лица на ГЕРБ. Заедно сме постигнали много от политиките, за които сме се борили през последните години. Иначе всички ние имаме семейства, деца и сме подложени на огромен натиск в парламента. Върху нас се изсипват много обиди, клевети, език на омразата“, заяви Костадин Ангелов.

Силата на нашата партия е в екипа, в резултатите, които постигаме заедно, каза Ангелов.

Според него,

не е имало никакъв конфликт нито в партията, нито с лидера ѝ.

Лично аз не съм бил свидетел на такова нещо. Затова и казах – няма смисъл да търсим спекулации там, където ги няма. А това е вредният път, по който се опитва да се подаде информацията, добави Костадин Ангелов.