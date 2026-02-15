Развитието на компаниите е свързано с нови проекти и инвестиции. Няколко фирми – български и чуждестранни, вече обявиха плановете си, проведоха разговори или получиха сертификат по Закона за насърчаване на инвестициите за раеализиране на бизнес идеите си. Те са от различни сектори и в различни региони в страната. Някои проекти са свързани с модернизация, разширяване на капацитета, а реализацията на други пък помагат за намаляване на вредите върху околната среда.

Българската агенция за инвестиции продължава да работи в подкрепа на инвеститорите, като приоритет остава привличането на устойчиви инвестиции с висока добавена стойност и дългосрочен ефект за българската икономика.

Министърът на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев връчи на основателя и главен изпълнителен директор на

„ЕндуроСат“ (EnduroSat)

Райчо Райчев сертификат за приоритетен инвестиционен проект. Документът е по Закона за насърчаване на инвестициите и е за проекта „Развоен космически център“. Космическият център е оборудван с лаборатории и съвременни технологии за разработване на нов клас сателити. Очаква се той да укрепи развитието на космическия сектор в България.

Размерът на инвестицията е от близо 11 млн. евро и се предвижда да разкрие нови 50 висококвалифицирани работни места. „ЕндуроСат“ е българска компания – производител на аерокосмическа техника, с централен офис в София.

Инвестиция с висока добавена стойност започва да се развива в „Тракия икономическа зона“. На 28 януари бе даден старт на изграждането на нов

високотехнологичен завод на компанията „Три-Уол България“

в зоната край Пловдив – инвестиционен проект с общ обем над 30 млн. евро, който ще разкрие около 150 нови работни места. Той притежава и сертификат за инвестиция „клас А“. Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев неведнъж е подчертавал, че индустрията е гръбнакът на българската икономика, а районът на Пловдив е сред ключовите индустриални центрове в страната.

По сертифицирането на инвестиционния проект за производство на велпапе и опаковки е работил експертният екип на Българската агенция за инвестиции. Компанията е получила съдействие при реализацията на проекта от кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кметът на община „Марица“ Николай Стаматов, основателят и изпълнителен директор на „Тракия икономическа зона“ Пламен Панчев. При откриването на завода присъстваха Ейджи Миядзаки – глобален оперативен директор и член на борда на директорите на Tri-Wall Group и президент и главен изпълнителен директор на Tri-Wall Japan, както и Хирофуми Хори – член на борда на директорите и генерален мениджър „Международен бизнес“ в Rengo Co., Ltd.

Новата фабрика ще разполага със склад за суровини, склад за готова продукция, цех за производство на хартиени опаковъчни продукти, административна част и други обслужващи помещения. Инвестиционният проект е изцяло ориентиран и съобразен с водещите европейски и международни принципи за „зелено“ производство. Основателят на компанията Южи Сузуки заяви, че са избрали за своята инвестиция България пред Турция.

Дружеството „Три-Уол България“ ЕООД е част от азиатската компания Tri-Wall – един от глобалните лидери в опаковъчната индустрия. Дейността й е фокусирана основно върху производството, дистрибуцията и търговията с велпапе и други опаковъчни продукти.

Нова логистична инвестициия засилва капацитета на „Индустриална зона Божурище“. Ангел Иванов и.д. изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции връчи сертификат клас „А“ на управителя на

„Нико-99-ЕС“ ООД –

Никола Гагов, за инвестиционния проект „Изграждане на складово-логистична база в „Индустриален парк София-Божурище“. Тя ще се използва за складиране и съхранение на чужди стоки и товари, разположена в с. Гурмазово, в рамките на индустриалния парк. Размерът на инвестицията възлиза на 3 млн. лв. (около 1.53 млн. евро) като с реализацията на проекта ще бъдат разкрити нови работни места, допринасящи за икономическото развитие на региона.

С реализацията на инвестицията компанията ще отговори на нарастващото търсене на логистични и складови решения, обусловено от динамично развиващата се бизнес среда и засиления инвеститорски интерес към региона. Новата база ще допринесе за по-добра свързаност на бизнеса, оптимизация на логистичните процеси и устойчивото развитие на индустриалната зона.

Проектът е още едно потвърждение за значението на логистичната инфраструктура като ключов елемент от инвестиционната екосистема и за ролята на „Индустриална зона Божурище“ като притегателен център за нови инвестиции.

„Биовет“ АД

внедри по европейски проект локална система за съхранение на енергия за по-устойчиво производство в Разград. Тя е с мощност 13,416 мегавата (MW) и се включва към съществуваща фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с инсталирана мощност 44,585 MW в града. Проектът е реализиран по договор, финансиран чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

Локалната система ще зарежда най-малко 75 процента от електроенергията от фотоволтаичната централа, а гарантираният полезен капацитет ще бъде за период от два часа.

Според инж. Виктор Шамов, локалната система за съхранение на енергия ще позволи да се намали въглеродния отпечатък на производството и да се повиши конкурентоспособността на европейския пазар. Заедно с това проектът ще допринесе за увеличаване на дела на чистата енергия в националния енергиен микс и за подобряване на климатичната неутралност, като същевременно ще осигури по-ефективно интегриране на възобновяемите източници в електроенергийната мрежа.

Общата стойност на договора е 10 036 480 лв., от които 4 817 510,40 лв. са безвъзмездно финансиране. Проектът е реализиран съгласно изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за енергетиката, Закона за енергийна ефективност и другата приложима национална и европейска нормативна уредба.

През април миналата година „Биовет“ получи отличие в категорията „Инвеститор на годината“ за новия си завод в Разград.