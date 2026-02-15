РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Полският президент Навроцки обяви желанието на страната за ядрени оръжия

Карол Навроцки Полша президент

Полският президент Карол Навроцки заяви необходимостта страната да се насочи към притежаване на собствени ядрени оръжия. Той направи това изявление в интервю за Polsat News.

Президентът Навроцки отбеляза, че е „голям поддръжник на присъединяването на Полша към ядрения проект“. Той заяви, че страната е „на ръба на въоръжен конфликт“, включително заради Русия.

„Този ​​път, в съответствие с всички международни норми, е който трябва да следваме. Трябва да действаме в тази посока, за да можем да започнем работа“, подчерта полският президент.

Предшественикът на президента Навроцки – Анджей Дуда, заяви готовността си да разположи американски ядрени оръжия в страната. През 2024 г. той потвърди, че е обсъждал този въпрос във Вашингтон.

През есента на 2025 г. Карол Навроцки вече говори за необходимостта от получаване на достъп до ядрени оръжия. Същевременно полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че Полша няма да разполага ядрени оръжия на своя територия.

Китай активно разширява ядрения си капацитет

Китай призова за край на търговските войни и обяви настъпването на „мултиполярен“ свят

съобщава The New York Times, след като анализира сателитни изображения на съоръженията на страната.

В тези, които са в долината Дзитун в провинция Съчуан се виждат нови бункери и укрепления, както и признаци на работа с опасни материали. Експертите смятат, че конструкциите може да се използват за тестване на експлозиви, но точната цел на подобрението остава неизвестна. „Не знаем колко бойни глави са произведени, но виждаме разширяване на завода“, отбеляза физикът Хуей Джан, подчертавайки ограниченията на сателитните изображения.

Освен това, съоръжението в долината Пингтунг, където анализаторите смятат, че се произвеждат плутониеви ядра за ядрени бойни глави, е претърпяло промени. Инсталирани са нови вентилационни системи и конструкции за отвеждане на топлината. „Промените, които наблюдаваме в тези съоръжения, са в съответствие с целта на Китай да се превърне в глобална суперсила. Ядрените оръжия са неразделна част от това“, каза експертът по геопространствено разузнаване Рени Бабиарц.

пентагон

Според Пентагона, до края на 2024 г. Китай е притежавал над 600 бойни глави, като се очаква този брой да се увеличи до 1000 до 2030 година. Изданието също така отбеляза, че голям арсенал може да засили позицията на Пекин по отношение на Тайван. Бившият заместник-помощник-министър на отбраната на САЩ Майкъл Чейс смята, че Китай се стреми да бъде „до голяма степен имунизиран“ срещу ядрения принуда от страна на САЩ.

На 6 февруари заместник-държавният секретар на САЩ Томас ДиНано обвини Китай в тайни ядрени опити, включително през 2020 година. Китай отрече обвиненията, наричайки ги „завишена версия на така наречената китайска ядрена заплаха“.

