Не напускам ГЕРБ, написан Делян Добрев във фейсбук

„Не е вярно, че напускам ГЕРБ“. Това написа в профила си във фейсбук Делян Добрев, депутатът от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и председател на бюджетната комисия в Народното събрание.

„Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години. Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство“, отбелязва Добрев. „Скъпи неприятели, не бързайте да се радвате! И до нови срещи!“, пише Добрев.

По-рано днес заместник-председателят на парламента и на парламентарната група ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов каза, че няма постъпила оставка от Добрев.