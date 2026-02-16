Брюксел смекчава критиките си към Орбан преди изборите, Рубио удари едно рамо на унгареца

Европейската комисия понижи критичните децибели към унгарския премиер Виктор Орбан и дори може да отпусне нови средства от европейския бюджет на правителството му преди изборите, които заплашват да свалят от власт най-дълго управлявалия министър-председател в блока. Няколко души, запознати със ситуацията, заявиха, че служители на Европейския съюз не искат да бъдат възприемани като субекти, влияещи върху изборния резултат или да дават повече подкрепа на Орбан в неговата антибрюкселска кампания.

Сондажите на обществените нагласи показват, че Орбан може да загуби вота на 12 април. Опозиционната партия „ТИСА“ („Уважение и свобода“), под ръководството на Петер Мадяр, води пред политическата сила на Орбан „Фидес“ с около 10 пункта. „ТИСА“ също призовавала европейските институции да проявят сдържаност по време на кампанията, съобщават източниците.

В реч на 15 февруари Мадяр обеща да укрепи позициите на Унгария в ЕС. „Мястото на Унгария е в Европа, не само защото ние се нуждаем от Европа, но и защото Европа се нуждае от нас“, каза той.

Брюксел вече действа по-внимателно в публичните си комуникации към Унгария и опасенията за върховенството на закона, според източниците. Приблизително 2.4 милиарда евро нови средства могат да бъдат отпуснати на правителството на Орбан преди изборите, независимо от скорошните опасения.

В тази връзка унгарски служител коментира: „Месеци преди такива исторически, решителни избори… те стигнаха до заключението, че най-доброто нещо, което могат да направят, е да не правят нищо. Комисията се подсигурява, което е нормално.“

Дипломат от ЕС добавя: „Мъдро е Комисията да не прави никакви мащабни съобщения на унгарците, за да не рискува да бъде представена като намеса в изборите.“

Орбан отдавна е трън в петата на блока след като се сближи с руския президент Владимир Путин и се противопоставя на военната помощ за Украйна, както и на кандидатурата ѝ за присъединяване към ЕС. Унгарският лидер и неговата партия нееднократно са заявявали, че ЕК се намесва във вътрешната политика на страната. В кампанията си те представят Унгария като марионетка на ЕС, която „не може да каже „не“ на Брюксел.

Колегиумът „Матиас Корвинус“ (MCC) – мозъчен тръст, свързан с Орбан, по-рано този месец пусна „Обсерватория за намеса в демокрацията“, предназначена да „анализира как Европейският съюз и свързаните с него участници оформят националните избори в цяла Европа“.

„Каквото и да направят институциите на общността, то ще бъде използвано от Орбан… Каквото и да кажем или не кажем, то ще бъде използвано срещу нас“, каза служител на Европейския парламент.

В тирадите си срещу ЕС Орбан получи подкрепа от движението MAGA на американския президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е на посещение в Будапеща на 16 февруари в знак на съпричастност за правителството на Орбан. Следващия месец Унгария ще бъде домакин на Конференцията за консервативни политически действия (CPAC) – едно от най-значимите годишни събития за американското консервативно движение, организирано от Американския консервативен съюз (ACU), на което се очаква Тръмп да отправи послание.

Позицията на ЕК за Унгария е усложнена допълнително от Върховния съд на ЕС, който миналата седмица издаде правно становище, с което поставя под въпрос решение от 2023 г. за размразяване на 10 милиарда евро за Будапеща, за да се преодолее ветото на Орбан върху помощта за Украйна.

„Брюксел заплашва Унгария чрез Европейския съд, защото не плащаме на Украйна“, заяви унгарският министър по въпросите на ЕС Янош Бока в отговор на правното становище. И допълни: „Съюзниците на партията „ТИСА“ прибягват до все по-сурови мерки, за да наложат волята си на унгарците и да доведат на власт марионетно правителство на Брюксел.“

Около 17 милиарда евро от фондовете на ЕС, предназначени за Будапеща, остават замразени поради опасения за дискриминацията и независимостта на съдебната система. Комисията започна също и разследване на унгарското правителство, за което се твърди, че се опитва да вербува служители на блока като шпиони. Говорител на Брюксел заяви, че институцията „активно проучва тези твърдения (за шпионаж)“ и оценява върховенството на закона в Унгария.

По-рано този месец Орбан публикува указ, с който нарежда на съдилищата да прекратят определени съдебни дела срещу кабинета, което повдига опасения, че правителството ограничава независимостта на съдилищата. В тази връзка говорителят на ЕК посочи: „следим отблизо развитието и сега анализираме въпросния указ“.

Някои политици се опасяват, че отлагането на решенията на Брюксел от страх те да не бъдат възприети като влияние върху изборите изпраща грешно послание. „Това е толкова глупава стратегия“, каза Тинеке Стрик – депутат от Зелената партия, която ръководеше преговорите по неотдавнашен парламентарен доклад за нарушенията на върховенството на закона в Унгария.

Будапеща ще получи 16 милиарда евро финансиране за отбрана по водещата програма на ЕС за съвместни поръчки на оръжие на стойност 150 милиарда евро, известна като „SAFE„. Ако планът за финансиране на Унгария бъде одобрен, Будапеща ще получи първия транш от около 2.4 милиарда евро.

„Предоставянето на тези пари на него (Орбан) би било абсолютно абсурдно“, възмути се Михал Ваврикевич – евродепутат от Европейската народна партия (ЕНП), към която принадлежи и „ТИСА“. Двама души, запознати с процедурата обаче предупредиха, че задържането на средствата по „SAFE“ също може да се възприеме като намеса.

Говорителят на ЕК съобщи, че по отношение на средствата за отбрана „не е взето решение“ и „ние продължаваме да работим в тясно сътрудничество с националните власти“.

За разлика от европейците, американците са доста по-агресивни. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще бъде готов да окаже помощ, ако Унгария има финансови затруднения, заяви държавният секретар Марко Рубио на съвместна пресконференция с премиера Виктор Орбан в Будапеща. Рубио отбеляза също, че Тръмп е ангажиран с успеха на Орбан и че преизбирането на премиера е в националния интерес на САЩ.

Унгарският премиер заяви след посещение в Белия дом миналата година, че е получил предложение за „финансов щит“ ​​от стопанина на Белия дом. И последните коментари на Рубио изглеждат като най-силното признание досега, че американците са готови да го предоставят, ако е необходимо.

Изказването на американския държвен секретар идва в момент, когато Орбан се бори да намали разликата в социологическите проучвания с „ТИСА“ на Мадяр – бивш вътрешен човек в управляващата партия „Фидес“.

„Мога да заявя уверено, че президентът Тръмп е дълбоко ангажиран с вашия успех, защото вашият успех е наш успех“, каза Рубио.