РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Учени откриха драстични психологически разлики при хората, които спортуват

Учени откриха драстични психологически разлики при хората, които спортуват

Забелязвали ли сте как някои хора изглеждат странно необезпокоявани от ужасните новини около нас, докато други изпадат в паника заради най-малкото неудобство? Оказва се, че навиците ни за физическа активност може да имат много общо с тези реакции.

Изследване, публикувано в списанието Acta Psychologica, откри доказателства, че физически активните хора са значително по-устойчиви в стресови ситуации и като цяло показват по-ниски нива на тревожност.

И това не е малка разлика. Екипът от предимно бразилски изследователи установява, че хората с под средното ниво на кардиореспираторна форма са изложени на зашеметяващите 775 процента по-висок риск да достигнат пикова тревожност, когато са изправени пред смущаващи изображения.

За разлика от тях, хората, които редовно практикуват кардиореспираторни упражнения, показват по-добър емоционален контрол и се възстановяват по-бързо след стресови събития.

За да проведат теста, изследователи от Федералния университет на Гояс и Университета в Цюрих показали на 40 здрави млади възрастни серия от тревожни снимки. Те включвали сцени на насилие от типа, който често се среща в социалните мрежи.

Проучването разкрива, че хората с по-ниско ниво на физическа форма са склонни да имат и по-нестабилен темперамент. Когато се ядосат, гневът им се появява по-бързо и се задържа по-дълго в сравнение с хората, които спортуват редовно. В резултат те попадат в самоподсилващ се порочен кръг: високата тревожност ги прави по-малко склонни да спортуват, а липсата на спорт допълнително засилва тревожността.

Занапред изследователите ще трябва да повторят проучването с много по-голяма извадка, за да проверят резултатите. Въпреки това, това първо по рода си изследване ясно показва едно: следващия път, когато сте под стрес, няма да е лоша идея да излезете да потичате – или да направите нещо друго, което да ускори пулса ви.

Четете още: Тази седемминутна, Пилатес рутина е създадена да „събуди“ седалищните мускули и корема

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.