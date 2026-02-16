Учени откриха драстични психологически разлики при хората, които спортуват

Забелязвали ли сте как някои хора изглеждат странно необезпокоявани от ужасните новини около нас, докато други изпадат в паника заради най-малкото неудобство? Оказва се, че навиците ни за физическа активност може да имат много общо с тези реакции.

Изследване, публикувано в списанието Acta Psychologica, откри доказателства, че физически активните хора са значително по-устойчиви в стресови ситуации и като цяло показват по-ниски нива на тревожност.

И това не е малка разлика. Екипът от предимно бразилски изследователи установява, че хората с под средното ниво на кардиореспираторна форма са изложени на зашеметяващите 775 процента по-висок риск да достигнат пикова тревожност, когато са изправени пред смущаващи изображения.

За разлика от тях, хората, които редовно практикуват кардиореспираторни упражнения, показват по-добър емоционален контрол и се възстановяват по-бързо след стресови събития.

За да проведат теста, изследователи от Федералния университет на Гояс и Университета в Цюрих показали на 40 здрави млади възрастни серия от тревожни снимки. Те включвали сцени на насилие от типа, който често се среща в социалните мрежи.

Проучването разкрива, че хората с по-ниско ниво на физическа форма са склонни да имат и по-нестабилен темперамент. Когато се ядосат, гневът им се появява по-бързо и се задържа по-дълго в сравнение с хората, които спортуват редовно. В резултат те попадат в самоподсилващ се порочен кръг: високата тревожност ги прави по-малко склонни да спортуват, а липсата на спорт допълнително засилва тревожността.

Занапред изследователите ще трябва да повторят проучването с много по-голяма извадка, за да проверят резултатите. Въпреки това, това първо по рода си изследване ясно показва едно: следващия път, когато сте под стрес, няма да е лоша идея да излезете да потичате – или да направите нещо друго, което да ускори пулса ви.

