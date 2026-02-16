От екоминистерството твърдят, че не са получавали сигнали от НПО-то, свързано със случая „Петрохан“

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов заяви пред журналисти, че в екоминистерството не са постъпвали сигнали от неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“, за нарушения на екологичното законодателство. По думите му, споразумението с НПО-то в момента не е активно.

Той уточни, че са проведени разговори и с Министерство на земеделието и храните, където също не са получавани сигнали за незаконна сеч или дърводобив. „Ако от неправителствената организация са помагали на някого, е добре да кажат“, добави Генов.

Министърът подчерта, че позицията на ведомството за случая „Петрохан“ е категорична и че проверките отдавна са приключили, като са изнесени данни за хода, продължителността и хронологията им. „Нищо не сме крили по случая“, посочи той и добави, че допълнителна информация не може да бъде предоставена.

По повод твърдения, че членове на НПО са влезли въоръжени в министерството, Генов обясни, че те са преминали през портала „с пистолет на кръста“, получили са споразумения за прекратяване, но са отказали да ги приемат, тъй като не са били в пълен ръководен състав, след което са напуснали сградата.

Той каза още, че не е търсил бившия министър Борислав Сандов по случая, тъй като според него няма нова информация. Генов увери, че не би подписал споразумение, което не е съгласувано с всички компетентни дирекции и звена. Ако Сандов разполага с подписано и подпечатано споразумение, „е добре да го върне в министерството“, допълни той. Според него подобни споразумения с други организации не са подписвани.

В контекста на предстоящия служебен кабинет министърът отбеляза, че би препоръчал на бъдещия служебен екоминистър да запази добрия работен дух в министерството и да проявява упоритост и последователност в решаването на проблемите.

Той изтъкна, че ще предаде на наследника си справка за 52 язовира, допълвайки, че през изминалата година, въпреки сушата, са били съхранени значителни водни количества. Според него и при по-благоприятни метеорологични условия водният ресурс трябва да се пази, тъй като са възможни нови години на засушаване.

Генов присъства на церемония по връчване на ключовете за 20 високопроходими автомобила, закупени по Програма „Околна среда“ 2021-2027.