Разследване за корупция в Украйна застигна и бивш министър след неуспешното му бягство

Бивш министър на енергетиката на Украйна е поредният заподозрян в мащабно разследване за корупция, което разклати администрацията на президента Володимир Зеленски и принуди главния му помощник да подаде оставка през миналата година. На бившия министър е връчен акт за подозрение като един от бенефициентите на офшорен фонд, създаден за насочване на присвоени пари, съобщи Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) на уебсайта си на 16 февруари.

В съответствие с украинското законодателство, НАБУ не посочи името на бившия министър в изявлението си, но спомена годините, през които заподозреният е бил на поста (2021-2025-а). Те съответстват на мандата на Герман Галушченко, който според НАБУ е бил задържан на 15 февруари, докато се е опитвал да напусне Украйна. По-рано той отрече всякакви нарушения.

Неуспешният опит на Галушченко да избяга бележи нов етап в разследването на НАБУ и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САП) за злоупотреби на високо ниво. Всяко неправомерно деяние в енергийния сектор е политически чувствително в Украйна, където руските атаки срещу енергийната инфраструктура оставиха населението без ток и отопление при зимните минусови температури.

Корупционният скандал, който избухна миналата година, доведе до уволнението на Андрей Йермак – влиятелният помощник на Зеленски и водещ преговарящ в разговорите със Съединените щати. Това се случи на фона на подновените усилия на американския президент Доналд Тръмп да посредничи за прекратяване на пълномащабното нахлуване на Русия.

Разследващите органи твърдят, че Галушченко и семейството му са били акционери във фонд, създаден на остров Ангила – самоуправляваща се британска отвъдморска територия, който е бил използван от група бизнесмени и служители за управление на приходите от корупционни схеми. НАБУ заяви, че престъпната организация е получила над 112 милиона долара в брой от незаконни дейности в енергийния сектор, като ги е изпрала чрез различни финансови инструменти, включително криптовалута и „инвестиции“ във фонда.

Зеленски направи безуспешен опит да постави под свой контрол независимите украински агенции за борба с корупцията миналата година, което предизвика безпрецедентни протести и беше осъдено от западните съюзници. НАБУ и САП запазиха независимостта си и последва мащабно разследване за корупция в енергийния сектор, наречено „Операция Мидас“ – препратка към цар от гръцката митология, на когото е била дадена силата да превръща всичко, до което се докосне, в злато.

Операцията е само едно от многото разследвания за корупция, които НАБУ и САП провеждат. Само преди три дни НАБУ заяви, че е разкрила група местни бизнесмени и служители в Харков, които са присвоили пари, предназначени за възстановяване на критична инфраструктура в опустошения от войната град в източната част на страната, включително 22 милиона гривни (510 000 долара), предоставени от Световната банка.