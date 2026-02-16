Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица

Автомобилът и входната врата на кмета на Бистрица Самуил Попов са били подпалени около 1:30 часа през нощта. За инцидента той разказа в ефира на обществената телевизия, като обясни, че се е събудил от силен шум, наподобяващ взрив. Малко след това установил, че колата му, паркирана в двора, е в пламъци. Започнало да се задимява и към входната врата, а след това и към стълбището на къщата.

По думите му от мястото на случилото се се е отдалечил мотоциклет. Той предполага, че двама души са влезли в имота, залели са със запалителна течност колата и входа на къщата и след това са ги подпалили. Сигналът на телефон 112 е подаден веднага, а пожарната е реагирала бързо.

Попов припомни, че през юли миналата година в кметството е имало друг инцидент с маскирани лица и не изключва двата случая да са свързани. Тогава той е поставил публично въпроса за разпределението на средствата от наеми на общински обекти в центъра на селото, но не е получил ясен отговор. След запитване до район „Панчарево“ и Столична община станало ясно, че приходи от наеми има, но се използва посредник.

Кметът уточни, че от лятото насам не е получавал нови заплахи. В последните дни е бил излъчен и репортаж за незаконно изхвърляне на земни маси, но той подчерта, че няма конкретни данни или подозрения кой стои зад палежа. По случая с маскираните лица извършителите все още не са установени.