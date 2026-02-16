Уиткоф и Къшнър заминават за Женева за преговори с Иран по ядрената програма

Специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, ще посетят Женева тази седмица за разговори с ирански представители по ядрената програма на Техеран. Това потвърди Белият дом, предаде Франс прес.

Двамата ще представляват Вашингтон в преговорите, като са основните преговарящи на Тръмп по иранското досие. От иранска страна делегацията ще бъде водена от външния министър Абас Арагчи. По данни на иранското външно министерство той ще проведе срещи и със своите колеги от Швейцария и Оман, както и с генералния директор на Международна агенция за атомна енергия.

Според Техеран разговорите ще бъдат непреки и ще се проведат с посредничеството на султаната Оман. Диалогът между двете страни беше подновен на 6 февруари в Маскат, столицата на Оман, след провала на предишния кръг преговори през юни миналата година. Тогава те бяха прекъснати заради 12-дневния военен конфликт между Иран и Израел, предизвикан от израелски удари срещу ядрени и военни обекти на Ислямската република, както и последвали американски бомбардировки.

Новите разговори се провеждат на фона на засилено напрежение, след като Вашингтон отправи заплахи за военна намеса заради бруталното потушаване на масовите протести в Иран.

След срещите с иранската страна Уиткоф и Къшнър се очаква да участват и в разговори между Русия и Украйна в Женева, организирани под егидата на САЩ.