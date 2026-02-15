Търсенето на редактори и писатели в САЩ се е увеличило поради развитието на изкуствения интелект

Работодателите в САЩ отново са нетърпеливи да наемат специалисти по комуникации, редактори и писатели, тъй като разпространението на технологии за изкуствен интелект (ИИ) е довело до увеличаване на количеството нискокачествено съдържание, генерирано от невронни мрежи, съобщи Business Insider.

Отбелязва се, че с разрастването на онлайн съдържанието с изкуствен интелект има подновена нужда от редактори и специалисти, способни да пишат висококачествени и завладяващи текстове, които ще помогнат на една компания да се открои от конкуренцията.

Някои експерти отбелязват, че

най-добрата защита срещу автоматизацията е образованието.

Един експерт заяви, че пазарът на съдържание е „толкова пълен с боклуци“, че работодателите са готови да плащат големи суми за тези, които могат да пишат добре. „Ако всички са писатели, тогава никой не е писател“, описа друг експерт широкото използване на изкуствен интелект за създаване на текст. Порталът съобщава за свободни работни места в няколко големи компании. Например, Microsoft е готова да плаща на своя директор по технологични комуникации до 775 000 долара годишно, докато разработчикът на чатбота ChatGPT търси специалисти по комуникации със заплати над 400 000 долара годишно.

Според последните данни на Федералния резерв на Ню Йорк, нивото на безработица сред завършилите специалност „Изкуствен интелект“ през 2023 г. е било 6.1% в сравнение с 4.5% за специалистите по комуникации. Прогнозите са, че от 2023 до 2025 г. броят на работните места за разработчици на софтуер в САЩ ще намалее с повече от 60 000 на фона на развитието на технологиите за изкуствен интелект и тяхното използване в програмирането.