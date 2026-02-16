РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Операторът Емил Христов ще получи Наградата на София на 30-ия София Филм Фест

В България има поне десетина страхотни оператори, някои снимат успешно в чужбина, но сред всички се откроява Емил Христов (13 август 1956). Присъствието му в българското кино се свързва с темперамент и съмнения, с перфекционизъм и радикалност. И с опак характер. И с неизменното шалче. За броени години от дързък младок Емил Христов се превърна в звезден „биг бос”. Така киноведът Геновева Димитрова представя носителя на Наградата на София на 30-ия София Филм Фест.

on the set the world is big and salvation lurks around the corner 04
on the set the world is big and salvation lurks around the corner 02
on the set the world is big and salvation lurks around the corner 01

Тя е поканена от организаторите на фестивала да подготви портрет на оператора Емил Христов, който ще бъде публикуван в каталога на 30-ия София Филм Фест.

az grafiniata11 scaled 1
Кадър от „Аз, графинята“

Визуалният стил на Емил Христов се отличава с усет към светлината и драматургията. Eмблематичен е неговият операторски почерк с внимателно изградена атмосфера, силна визуална концепция и емоционална дълбочина в „Дом No 8“ (1986), „Аз, графинята“ (1989), „Неонови приказки“ (1992) „Закъсняло пълнолуние“ (1996), „Каръци“ (2015).

karatsi 1
Кадър от „Каръци“

Работата му в „Дзифт“ (2008) се превръща в еталон за стилна черно-бяла кинематография в новата история на българското кино.

movie main 825 34
Кадър от „Дзифт“

Със „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ (2008) получава международно признание и това е единственият български филм до момента, който достига до шортлиста за номинациите за „Оскар“ в категорията за международен филм.

e2e17ef9997f14b7395bdabcf80f0baa
Кадър от „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“

През 2012 г. прави режисьорският си дебют в „Цветът на хамелеона“, екранизация по романа „Цинкограф“ на Владислав Тодоров, получил три приза на фестивала „Златна роза“, включително за най-добър филм.

on the set the world is big and salvation lurks around the corner 03

Емил Христов има богат опит и в телевизионни продукции, музикални проекти
и рекламни кампании.

