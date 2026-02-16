Лекар споделя своите 6 прости правила за здравословен живот

В книгата си „Яж сладоледа си“ експертът по здравна политика и онколог Изекил Еманюел говори за своите „шест прости правила“ за по-дълъг и по-добър живот. Жилавият и енергичен 68-годишен лекар не е назидателен диетолог и открито признава любовта си към сладките изкушения като дете е ял бананови сплитове, а днес редовно пече ябълков крамбъл, бананов кейк и прочутия чийзкейк на майка си. Той обаче си позволява тези удоволствия само няколко пъти седмично и в малки порции.

Защо ни е нужна още една книга за това как да живеем дълго и здравословно?

Повечето книги, които имаме, са от погрешния тип. Ние сме на тази земя едва 75, 85, може би 90 години. Трябва да извлечем максимума от тях, а обсебването от това да си добавим още няколко дни не е добър начин да използваме времето си. Трябва да се съсредоточим върху основните неща.

Книгата ви има само шест правила, като първото е „Не бъди глупак“. Какво означава това?

Има много неща в живота с неоправдан риск и не бива да ги правите. Очевидно знаем за тютюнопушенето. Макар вейпинга да е по-малко вреден от пушенето, това не означава, че е безопасен. Трябва да мислим за това.

Защо главата за изграждането на взаимоотношения е преди диетата, упражненията и съня?

Има множество изследвания, които показват, че хората с повече и по-богати социални контакти живеят по-дълго. Много хора си мислят: „Това е психологическо, в главата е.“ Да, в главата е, но това не го прави психологическо. Общуването с хора понижава холестерола и кортизола (хормоните на стреса), намалява пулса и кръвното налягане. Това са физиологични ефекти. Липсата на приятели и социалната изолация са равностойни на пушенето на 15 цигари на ден.

Пишете, че „сладоледът подобрява здравето“. Как така?

Все още обичам сладолед – джелато, специални сладоледи и те са млечни продукти, които са доста полезни. Дават протеини и други хранителни вещества и витамини и могат да намалят риска от сърдечни проблеми. Ако ядете сладолед веднъж или два пъти седмично, това може да е чудесно. Бабата на жена ми, която доживя до 101 години, ядеше по една топка сладолед всеки ден. Казваше: „Винаги има малко място за сладолед.“ Ако се храните пълноценно, не консумирате много ултрапреработени храни и избягвате празни калории като газираните напитки, това е напълно приемливо.

Разкажете за главата „Разширявай ума си“.

За повечето хора адът е следният – тялото е добре, сърцето работи, бъбреците работят, но мозъкът не. Можеш да продължиш да живееш години, но това не е животът, който си представяме. Как да поддържаме мозъка функциониращ, знаейки, че ще има когнитивен спад и че невронните връзки ще намаляват? Има два ключови елемента. Първият е когнитивният резерв – започвате ли с високо ниво на мозъчно функциониране? В момента хората са обсебени от икономическата стойност на висшето образование. Това е един начин да се гледа на нещата. Но образованието има и когнитивна стойност. Истинското четене на Достоевски, а не AI-резюме, е важно за мозъка. То създава връзки – и колкото повече връзки имате, толкова по-добре. Вторият е да поддържате мозъка активен. Знаем, че когнитивният спад започва в края на 30-те, началото на 40-те години и рязко се ускорява след пенсиониране. Най-добрият начин да се противодейства на това, освен чрез движение, добро хранене и социални контакти е умствената ангажираност. Захващайте се с нови хобита и наистина им се посвещавайте.

Какво бихте казали на хората, които мразят упражненията?

Липсата на движение е опасна. Това, което можете да направите, е да не го наричате „упражнения“, да не го свеждате до „отивам на фитнес“ или „тичам седем мили“. Можете да ходите на походи с други хора, така че да е социална дейност. През зимата 20 минути на ден йога или каране на велоергометър ще ви се отразят добре.

А какво да кажем за алкохола? Настоящите препоръки са объркващи.

От физическа гледна точка алкохолът вероятно не е нещо добро. Вреди на черния дроб и е свързан с повишен риск от поне седем вида рак. Може да има група мъже над 55 години с висок риск от сърдечни заболявания, при които малко алкохол има защитен ефект, но това е изключение. От друга страна, 65 процента от населението пие алкохол. Как тогава да го правим по най-добрия начин? Вероятно три до четири питиета седмично е разумна цел – не повече. Това важи и за мъжете, и за жените; разликата обикновено се базира на теглото и не бих хабил и една мозъчна клетка да се тревожа за това. Три до четири питиета седмично. Не бива да пиете пет питиета за една вечер. И не бива да пиете сами.

Имате добро чувство за хумор – трябва ли това да е седмото правило?

Сто процента. Забавлението в живота, очакването на нещо с нетърпение – трябва постоянно да мислите за нещо ново. Смятам, че ентусиазмът е тайна на живота, защото е приятен, интелектуално предизвикателен и може да се споделя с други хора. А какво може да е по-добро от това?

Четете още: Мийте зъбите си до три пъти на ден, „за да се предпазите от деменция“