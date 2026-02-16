Областният управител на Пазарджик отговори на протестиращите в Сърница заради блокирания път

Разбираемо е недоволството на жителите на Сърница, но животът и здравето на хората са най-важни. Това пише областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова в профила си във „Фейсбук„. По-рано днес пред сградата на общината в Сърница се събраха недоволни граждани, които протестираха заради наводнения републикански път Сърница-Велинград и отказа на ресорните институции да започнат да почистват и възстановяват.

Валентина Кайтазова обяснява, че днес са се извършвали дейности по разбиване и извозване на скалната маса, която реално е довела до затварянето на пътя Велингра-Сърница.

Днес направихме отново оглед на трасето, което е опасно за преминаване, има нови компрометирани участъци от пътната инфраструктура, вследствие на падналите обилни валежи, пътят е изключително рисков за преминаване поради активните свлачищни процеси, уточнява Валентина Кайтазова.

Тя добавя и че на място е имало екипи на НЕК, които контролират водохващанията към река Чепинска, както и служители на Районното полицейско управление във Велинград.

Областният управител на Пазарджик е категорична, че се работи в постоянен контакт и координация с всички отговорни институции – АПИ, полицията, пожарната, НЕК, както и с кметовете на общините Велинград и Сърница.

Накрая Кайтазова предупреждава, че прогнозите са за още дъждове и сняг в Родопската част на областта, но уверява, фирмите, извършващи текущ ремонт и поддръжка на пътя Велинград-Сърница, ще работят до пълното му обезопасяване и отваряне.

