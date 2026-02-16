Важни съвети за Годината на Огнения Кон

Китайската Нова Година е почти тук и затова е хубаво да се подготвим за нейното посрещане, за да ни „върви по вода”, както се казва. Ето какво трябва и не трябва да се прави в деня на Новата година, около него и до края на месец февруари:

Енергията вече се усеща

Неотдавна писахме какво можем да очакваме от Годината на Огнения Кон, която ще настъпи на 17-ти февруари, вторник.

А за да сме сигурни, че ще посрещнем в домовете ни здравето, изобилието, парите, любовта и щастието, има няколко много важни неща, които според различни експерти, трябва или не трябва да направим в самия ден и около него.

Какво не трябва да правим в самия ден

Не бива да метете или да изхвърляте боклука, защото се счита, че по този начин изхвърляме късмета и парите ви. Не бива да миете или подстригвате косата ви, защото може неволно да „отрежете” или „измиете” късмета от вас. Да се избягва употребата на остри предмети (ножици, ножове, игли), защото така можете без да искате „да отрежете връзката“ с любимите ви хора и семейство и отново да „отрежете” късмета ви. Не бива да вземате или давате пари назаем – парите „ще изтекат” през дома ви, „приемайки“ вместо тях финансови затруднения. Без негативни емоции като караници, ядосване или плачене, за да не бъде годината ви очернена и огорчена. Без да се оплаквате или цупите, за да не „изпъдите” добрия късмет. Да се избягват негативни разговори и думи (смърт, болести, проблеми, разводи, изневери), за да не бъдат манифестирани в живота ви. Стъкло и керамика не трябва да се чупят. Да се избягва да бъдат носени изцяло черни или бели дрехи, защото в китайската култура тези два цвята са свързани със смъртта и погребенията.

Какво трябва да направим в самия ден

Разбира се, направете обратното на това, което изредихме в предишната точка. Например, ако счупите стъкло или керамика, увийте ги в червена хартия и кажете „岁岁平安” („Суй Суй Пинг Ан”), което се превежда като „нека тази година да имате късмет” или „нека проблемите, които са изправени пред вас, бъдат изтрити”.

А ето какво друго можете да направите, преди да настъпи Китайската Нова Година (ако не тази, то следващата):

Украсете дома си. Изчистете къщата. Предложете храна на боговете. Поискайте длъжниците ви да ви върнат всичките заети пари. Яжте храна със златен оттенък (пържени зеленчуци или месо). Изяжте дълъг нудел за дълголетие. Яжте скариди, защото „скарида” на кантонски е „蝦” („хия”) и звучи много близко до звука, който издаваме, докато се смеем. Пригответе Анг Пау („紅包”), които са специални червени пликове, в които се слагат пари за всякакви поводи. Носете дрехи с червени или златни цветове.

А какво ни остава да направим до края на февруари

Накрая, но не на последно място, можете да направите ранно пролетно почистване, изхвърляйки няколко вещи от къщите ви, които не само задържат енергията да се движи плавно, но и ще забави благословиите и добрия ви късмет: