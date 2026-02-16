Мийте зъбите си до три пъти на ден, „за да се предпазите от деменция“

Експерт заяви, че добрата дентална хигиена може да намали риска от повече от 50 заболявания, като предупреди, че оралното здраве на британците е на „нива от третия свят“.

По-добрата грижа за зъбите и венците може да намали риска от развитие на повече от 50 заболявания, включително деменция и артрит, стана ясно на научна конференция.

Експерти препоръчаха миене на зъбите до три пъти дневно за поддържане на добра устна хигиена и предупредиха, че хората, които не го правят, увеличават риска от вредни състояния в цялото тяло, включително в мозъка и ставите.

Бактерии от инфектирани венци могат да се разпространят в организма и да преминат кръвно-мозъчната бариера, което потенциално увеличава риска от когнитивен упадък и деменция, каза Алпдоган Кантарджъ, професор по дентална медицина в Университета на Минесота, по време на среща на Американската асоциация за напредък на науката (AAAS) във Финикс, Аризона.

Д-р Фелипе Андраде, професор по медицина в университета „Джонс Хопкинс“, заяви в презентация, че патогенните бактерии, отговорни за пародонтита (тежко заболяване на венците), са свързани с развитието на ревматоиден артрит.

Д-р Нобухико Камада от катедрата по вътрешни болести на Университета на Мичиган каза, че бактериите от устата могат да повлияят на „микробиома“ – полезните бактерии в червата, което може да увеличи риска от чревни заболявания и колоректален рак.

„Вече смятаме, че поддържането на здрави зъби може да бъде свързано с намален риск от повече от 50 системни заболявания“, каза Кантарджъ на събитие, озаглавено Устата като врата към цялостното здраве, на което изследователите предупредиха: „Скорошни доказателства сочат, че устната кухина може да влияе на здравето на други органи, включително ставите, мозъка и червата.“

Той подчерта, че не е задължително заболяванията на венците директно да причиняват тези състояния, но изглежда съществува връзка. Някои изследвания показват, че продължителните заболявания на венците водят до постоянно активиране или възпаление на имунната система, което може да дразни мозъка.

„Изследванията вече показват, че при хора с леки или умерени заболявания онези, които мият зъбите си, грижат се добре за тях или редовно посещават зъболекар за по-дълбоко почистване, показват значително по-добри когнитивни реакции.“

„Отговорът е много ясен – трябва да подобрим осъзнаването на значението на оралното здраве за цялостното здраве на организма“, каза Кантарджъ. Той е част от екип изследователи, които оценяват икономическите последици от лошото орално здраве и ползите от насърчаването на хората да подобрят навиците си за миене на зъби и използване на конец.

Той препоръча хората да мият зъбите си поне два, а дори и три пъти дневно, като миенето преди лягане е най-важно. Добави, че тези, които изпитват затруднения, е добре да използват електрически четки за зъби и да не забравят да почистват и езика си.

