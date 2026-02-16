Силен старт за формацията на Румен Радев прогнозира „Маркет линкс“

Според проучване на социологическа агенция „Маркет линкс“, ако изборите се проведат сега, коалиция около Румен Радев би получила най-голяма подкрепа – 25,6% от заявилите, че ще гласуват. На второ място се нарежда ГЕРБ с 15,4%, а трета е „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12,5 процента. След тях се подреждат „ДПС – Ново начало“ с 10,5% и „Възраждане“ с 4,5 процента. Данните сочат, че БСП, „Морал, единство, чест“, „Има такъв народ“, „Алианс за права и свободи“ и „Величие“ не биха преминали парламентарната бариера.

Макар Румен Радев открито да заяви намерения за участие в изпълнителната власт, към момента няма официално регистрирана коалиция или ясно обявени листи. Затова социолозите уточняват, че измерват нагласите към все още несъществуващ политически проект. Въпреки това опитът от последните години показва, че подобни проучвания могат да бъдат ориентир за текущите обществени настроения. Дори при сравнително ниска мобилизация се очертава възможност нова формация, оглавена от Радев, да стане първа политическа сила.

Анализът показва съществено преразпределение на подкрепата – не просто пренасочване на периферни избиратели, а по-дълбоко преструктуриране. Очертава се формиране на ядро около нова политическа сила, основно за сметка на вече представените в парламента партии, особено тези около 4-процентната бариера. Според тенденциите следващият парламент може да бъде по-слабо фрагментиран и да включва между четири и шест формации.

Проучването показва още, че най-голяма част от потенциалните привърженици на новата партия идват от избиратели на сегашни парламентарни сили (15 процента). Значителен дял са и хора, които не са гласували на изборите през октомври 2024 г., както и гласували за малки партии или отбелязали „не подкрепям никого“. При липса на ясно ценностно позициониране на проекта, анализаторите смятат, че става дума за протестен и антисистемен вот. Част от симпатизантите на Радев проявяват възприемчивост към евроскептични и прокремълски позиции, което доближава профила им до този на избирателите на „Възраждане“ и „Величие“.

Проучването е финансирано и реализирано съвместно от „Би Ти Ви“ и „Маркет линкс“ сред 1019 лица над 18 г. в периода 7 – 13 февруари 2026 г. чрез пряко-лично интервю и онлайн анкета.