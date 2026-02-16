София Андреева призова близките на загиналите на „Петрохан-Околчица“ да съдят сина ѝ

София Андреева призова близките на жертвите от трагедията край „Петрохан“ да потърсят съдебна отговорност от сина ѝ Валери. Преди няколко дни тя участва в подкаста „Дневен ред“, където разказа, че е завела детето си да живее при Ивайло Калушев. В разговора тя го определи като „морален убиец“ на шестимата загинали мъже.

На следващия ден Валери (бел. ред. – вече на 31 години) даде интервю за BIRD, в което обвини Ивайло Калушев в педофилия и манипулативно поведение.

„Призовавам роднините и близките на убитите да потърсят отговорност на Валери Валериев чрез съда. Настоявам за полиграф! Ще се присъединя“, пише Андреева.

В своето скорошно интервю тя разказа, че в началото на 2017 г. синът ѝ се е прибрал от Мексико, където няколко години е живял с Калушев, но между тях възникнал конфликт. Отначало не обяснил причината за завръщането си, но по-късно споделил, че е бил подложен на тормоз и започнал да говори негативно за бившия си наставник.

Още през 2022 г. Валери дава подробни сведения за живота си с Ивайло Калушев, за сексуалните си взаимоотношения с него, започнали, когато е бил на 15 години, както и за огромни дарения, които е превеждал на своя гуру и приближените му.

“Исках да предпазя себе си, за да не изтече тази информация предварително, преди да са направили разследване. Да не достигне до Иво Калушев, което впоследствие се оказа, че се е случило. Аз се страхувах от него, да не намеси други хора, може би дори за живота си, бих казал (..) Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 г.. защото имах опасения, че това, което се е случило с мен, може да се случва и с Николай, Ники Златков, който понастоящем вече е починал”, разказа пред BIRD Валери преди броени дни.

По спомени на мъжа, тогава той е бил на 15 или 16 години, като преходът към сексуалните посегателства, макар и те да са били ненасилствени, минава през хипнотерапевтични сеанси и разговори за сексуалността. Младежът разказва, че е бил сниман от Калушев в интимни ситуации и е виждал и снимка на друг човек от групата.