Въвеждат изкуствения интелект в здравеопазването

От здравното министерство съобщиха, че е разработена визия за внедряване на изкуствения интелект (ИИ) в здравеопазването. Тя ще постави основите за използване на новите технологии в диагностиката, лечението и управлението на медицинските услуги. Инициативата е на министъра на здравеопазването в оставка Силви Кирилов.

Документът очертава стратегическата рамка за въвеждане на решения, базирани на ИИ, така че те да подпомагат медицинските специалисти и да подобрят качеството, ефективността и достъпа до здравни услуги. Във визията ясно е подчертано, че окончателните решения ще бъдат взимани от лекарите, а не от системите.

Предвидени са и мерки за повишаване на дигиталните умения на медицинските специалисти, както и информационни кампании за гражданите.

Проектът предвижда внедряването на “интелигентни” системи в области като ранната диагностика и превенцията, анализ на медицински образи, подпомагане на клиничните решения, оптимизиране на болничните процеси, намаляване на административната тежест, развитието на научноизследователската дейност и други.

Документът е предоставен за координация към Министерството на електронното управление във връзка с предстоящите действия по прилагането на Европейската регулаторна рамка за изкуствения интелект.