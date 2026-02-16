РЕГИСТРИРАЙ СЕ
В Шумен все още не е ясно кога ще пуснат водата след вчерашната авария

Шумен

ВиК-Шумен работи по отстраняване на аварията, предизвикала спиране на водоподаването към областния град, но все още не е ясно кога жителите на града ще имат вода, съобщава кореспондент на БТА.

„За днес не се ангажираме“, обяви управителят на ВиК-Шумен ООД Иван Пушкаров, който обясни, че аварията е била предизвикана от наводнение в помпена станция „1300“ и сега екипът му е на етап осушаване на част от ел. елементите. Освен това предстои да бъде монтиран нов спирателен кран. Пушкаров подчерта, че хората му работят от вчера, откогато е и аварията, и не са спирали.

Пушкаров добави, че сутринта са обсъдили с ръководството на Община Шумен и с кмета проф. Христо Христов къде да поставят общо осемте водоноски. Те ще бъдат обслужвани с цистерни на ВиК – Шумен и на Община Шумен, които след като бъдат изпразнени, своевременно ще бъдат наново напълнени.

Управителят на ВиК-Шумен не се ангажира със срок, в който да приключат ремонтните дейности в помпена станция „1300“ и водоподаването към Шумен да бъде възстановено.

