РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

До края на март Столичната община ще пусне мобилно приложение за дигитална карта за градския транспорт

До края на март Столичната община ще пусне мобилно приложение за дигитална карта за градския транспорт

До края на март Столичната община ще въведе мобилно приложение, чрез което картата за градския транспорт ще може да бъде дигитализирана и добавена в електронен портфейл. Това съобщиха от общината във Фейсбук.

Пластичната карта остава валиден начин за пътуване, но гражданите ще могат да я регистрират в приложението и да я използват чрез мобилен телефон или смарт часовник, като валидират с едно докосване.

Приложението ще позволява онлайн зареждане на всички видове превозни документи – персонализирани и неперсонализирани, както и автоматичното им подновяване. Според общинската администрация това ще намали нуждата от посещения на гишета и ще улесни обслужването.

Валидирането на превозните документи остава задължително, тъй като гарантира отчетността на системата и сигурността при пътуване.

На следващ етап се предвижда интеграция на информация в реално време за движението и пристигането на превозните средства. Отворените данни на градския транспорт вече създават технологична възможност за подобни функционалности.

Паралелно с дигитализацията продължава и разширяването на метрото. До 31 август се очаква да бъдат въведени в експлоатация три нови метростанции.

От Столична община посочват още, че са осигурени средства за заплатите в сектора до края на март и се водят разговори за устойчиво финансиране през годината. Увеличение на цените на превозните документи няма да бъде допуснато.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.