До края на март Столичната община ще пусне мобилно приложение за дигитална карта за градския транспорт

До края на март Столичната община ще въведе мобилно приложение, чрез което картата за градския транспорт ще може да бъде дигитализирана и добавена в електронен портфейл. Това съобщиха от общината във Фейсбук.

Пластичната карта остава валиден начин за пътуване, но гражданите ще могат да я регистрират в приложението и да я използват чрез мобилен телефон или смарт часовник, като валидират с едно докосване.

Приложението ще позволява онлайн зареждане на всички видове превозни документи – персонализирани и неперсонализирани, както и автоматичното им подновяване. Според общинската администрация това ще намали нуждата от посещения на гишета и ще улесни обслужването.

Валидирането на превозните документи остава задължително, тъй като гарантира отчетността на системата и сигурността при пътуване.

На следващ етап се предвижда интеграция на информация в реално време за движението и пристигането на превозните средства. Отворените данни на градския транспорт вече създават технологична възможност за подобни функционалности.

Паралелно с дигитализацията продължава и разширяването на метрото. До 31 август се очаква да бъдат въведени в експлоатация три нови метростанции.

От Столична община посочват още, че са осигурени средства за заплатите в сектора до края на март и се водят разговори за устойчиво финансиране през годината. Увеличение на цените на превозните документи няма да бъде допуснато.