На 24 февруари започва търговията с акциите на „Сирма Груп холдинг“ на борсата във Франкфурт

Само след седмица Sirma Group Holding AD (Sirma) отбелязва значим етап в развитието си на капиталовите пазари. Акциите на компанията предстоя да започнат да се търгуват едновременно както на „Българска фондова борса“, така и на Frankfurt Stock Exchange чрез EuroBridge market. На 24 февруари ще бъде организирана церемония по биене на камбаната на пода на Франкфуртската борса, с което символично ще се даде началото на търговията, отбелязват от „БФБ-София“.

Събитието ще отбележи успешното завършване на процеса по двойно листване и ще открие нови възможности за разширяване в един от водещите финансови центрове в Европа.

Sirma е технологична компания, която разработва интелигентни софтуерни решения още от създаването си през 1992 година. Като европейска технологична група, „Сирма“ предоставя корпоративни софтуерни решения със силен и нарастващ фокус върху изкуствения интелект като ключов фактор за бизнес трансформация.

Компанията e листната на „Българска фондова борса“ вече десет години.

Съвместните усилия на българската и германската борса създадоха нови възможности за растеж за участниците в сегмента EuroBridge, в който е листната компанията. Sirma e втората компания на сегмента за двойно листване след Shelly Group.

Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса, отбелязва, че двойното листване на „Сирма“ е значимо постижение не само за компанията, но и за целия български капиталов пазар. А този успех показва, че българските компании могат успешно да се конкурират на европейската сцена, като същевременно запазват силна връзка със своя вътрешен пазар. „Горди сме, че „Сирма“ избра да продължи партньорството си с „Българска фондова борса“, докато разширява международното си присъствие, възползвайки се от възможностите на сегмента EuroBridge и нашето стратегическо сътрудничество с Deutsche Borse. В перспектива очакваме пътят на България към еврозоната допълнително да засили доверието на инвеститорите и видимостта на българските компании, като насърчи повече от тях да привличат международен интерес и да получат достъп до по-широки източници на капитал. Сегментът EuroBridge вече се утвърди като надежден канал за водещи компании, които търсят достъп до глобални инвеститори“, посочи Моравенов.

Според Цветан Алексиев, изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“,

Франкфурт предлага перфектната комбинация от технологично ориентирани инвеститори,

близост до основните ни пазари в DACH региона и Западна Европа и строги стандарти за корпоративно управление, които напълно съответстват на бизнес философията на компанията. „Това е идеална платформа за повишаване на глобалната видимост на „Сирма“ в този ключов етап от растежа ни. Това е определящ момент за компанията и затвърждава решението ни да направим смела крачка към един от най-утвърдените финансови центрове в Европа. Възприемаме това като положителен сигнал както към международните инвеститори, така и към българските компании, готови да се конкурират на глобалната сцена“, казва Алексиев.