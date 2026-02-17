РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Германският индустриален сектор съкрати 124 000 работни места през 2025 г.

Фолксваген

Германските индустриални компании са съкратили 124 000 работни места през 2025 г., което се равнява на 2.3% от работната им сила, според информационната агенция DPA, позовавайки се на анализ на консултантската фирма EY.

Мащабът на съкращенията през миналата година е почти два пъти по-голям, отколкото през 2024 година. Най-голям брой съкращения е установен в автомобилната индустрия, където за една година са били освободени приблизително 50 000 работници. „Германската индустрия е в дълбока криза. Необходимо е реално и осезаемо икономическо възстановяване, за да се избегнат по-нататъшни съкращения на работната сила“, коментира резултатите от проучването експертът на EY Ян Броркхилкер.

Според изчисленията на консултантската компания, броят на заетите в индустриалния сектор на Германия е намалял с 266 000 души, или 5%, от 2019 г. преди пандемията. В автомобилната индустрия са освободили 13% от заетите. Текстилната и металургичната промишленост са претърпели подобни съкращения (съответно минус 16% и 13%).

EY изчисли, че последното тримесечие на 2025 г. бележи десетия пореден спад на оборота в индустриалния сектор. След продължителна рецесия се очаква ръстът на БВП да достигне 1% през 2026 година. 

Експертите обаче смятат, че индустриалните компании ще продължат да намаляват работната си сила поради по-малкото поръчки и интензивната конкуренция на световния пазар. Значителни положителни промени могат да настъпят едва през 2027 г., когато, според авторите на изследването, увеличените държавни разходи за отбрана и инфраструктура ще започнат да влизат в сила.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.