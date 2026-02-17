Германският индустриален сектор съкрати 124 000 работни места през 2025 г.

Германските индустриални компании са съкратили 124 000 работни места през 2025 г., което се равнява на 2.3% от работната им сила, според информационната агенция DPA, позовавайки се на анализ на консултантската фирма EY.

Мащабът на съкращенията през миналата година е почти два пъти по-голям, отколкото през 2024 година. Най-голям брой съкращения е установен в автомобилната индустрия, където за една година са били освободени приблизително 50 000 работници. „Германската индустрия е в дълбока криза. Необходимо е реално и осезаемо икономическо възстановяване, за да се избегнат по-нататъшни съкращения на работната сила“, коментира резултатите от проучването експертът на EY Ян Броркхилкер.

Според изчисленията на консултантската компания, броят на заетите в индустриалния сектор на Германия е намалял с 266 000 души, или 5%, от 2019 г. преди пандемията. В автомобилната индустрия са освободили 13% от заетите. Текстилната и металургичната промишленост са претърпели подобни съкращения (съответно минус 16% и 13%).

EY изчисли, че последното тримесечие на 2025 г. бележи десетия пореден спад на оборота в индустриалния сектор. След продължителна рецесия се очаква ръстът на БВП да достигне 1% през 2026 година.

Експертите обаче смятат, че индустриалните компании ще продължат да намаляват работната си сила поради по-малкото поръчки и интензивната конкуренция на световния пазар. Значителни положителни промени могат да настъпят едва през 2027 г., когато, според авторите на изследването, увеличените държавни разходи за отбрана и инфраструктура ще започнат да влизат в сила.