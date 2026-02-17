Според проучване на „Мяра“ пет партии са сигурни за парламента, още две – с шанс за влизане

Ако изборите се проведат в средата на февруари, формулата за влизане в Народното събрание би била „пет плюс две“ – пет формации са сигурни за място, а още две имат реални шансове да преминат бариерата. Това показват данни от независимата изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“.

Проучването е проведено между 9 и 15 февруари чрез интервюта „лице в лице“ с таблети сред 812 пълнолетни български граждани. Декларираната избирателна активност е 51,5%, което при условностите на подобни изследвания означава възможност за над три милиона гласували. 1,5% от заявилите, че ще гласуват, биха избрали опцията „Не подкрепям никого“.

Сред решилите да подкрепят конкретна партия или коалиция разпределението е следното: формация на Румен Радев – 33,3%, ГЕРБ-СДС – 18,9%, „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 12,7%, ДПС-НН – 10,7%, „Възраждане“ – 6,8%.

Под бариерата, но с близки резултати, се нареждат МЕЧ – 3,9%, БСП – 3,7% и „Величие“ – 2,3%. За „Има такъв народ“ и АПС заявяват подкрепа съответно 2,1% и 1,9%. Останалите гласове са за по-малки формации.

От агенцията подчертават, че данните не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка на обществените нагласи. Изследването е проведено по време на развитието на казуса „Петрохан“, а и би могло само частично да отрази въздействието на избора на Крум Зарков за председател на БСП.

Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове, като 1% от извадката се равнява приблизително на 54 000 души.