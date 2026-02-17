Андрей Гюров ще обяви утре предложенията си за министри

Президентът Илияна Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Това означава, че претендентът е готов да обяви предложенията си за министри. Срещата им ще се проведе от 12.00 часа на „Дондуков“ 2.

Андрей Гюров, който заема поста подуправител на Българската народна банка, беше посочен от Йотова за служебен министър-председател. Тя имаше възможност да избере премиера измежду десетима висши държавни служители. По думите ѝ решението ѝ да се спре на Гюров е продиктувано от факта, че единствено той е заявил готовност да подаде оставка от заеманата публична длъжност.

Йотова настоя бъдещият премиер да предложи политически неутрален състав на кабинета и да поеме пълната отговорност за него. Тя подчерта, че си запазва правото да не одобри предложения списък с министри, ако в него има неподходящи кандидати.

От своя страна Гюров заяви, че възнамерява да избере вътрешен министър от системата на МВР. По темата за правосъдието той посочи, че очаква новият министър да започне процедура по избор на временен главен прокурор, като отправи критика към настоящия изпълняващ длъжността Борислав Сарафов, за когото каза, че е „узурпирал“ поста.